Ispita Bianca Pop, şocată de reţinerea fraţilor Pian: "Nu mai vorbesc cu ei, singurul meu prieten a fost Emi. Dar ăştia nu-s criminali"

Cei doi sunt suspecți în dosarul de omor deschis în cazul fratelui lui Emi Pian.

„M-am șocat. Păi nu mă așteptam la așa ceva, adică, nu prea știu ce declarații să dau, dar nu știu, cu ce i-a luat, cu tentativă de omor, parcă. Șocant, dar ăștia nu sunt criminali. Le-a murit fratele, nu sunt criminali, nu au făcut nicio crimă, nici Emi, nici Grațian, nici Ciprian, adică părerea mea e că li s-a făcut o nedreptate. Eu zic că o să le dea drumul. Ce să le găsească, dacă oamenii nu sunt criminali, oamenii nu au făcut nicio crimă în viața lor, de ce să îi ia, eu așa zic”, a dezvăluit Bianca Pop.

Citeşte şi: Răsturnare de situație în cazul crimei din lumea interlopă. Ce a spus fiul lui Emi Pian la audieri şi ce a filat poliţia la funeralii

Vedeta a spus, de asemenea, că nu mai are nicio legătură cu clanul Pian de când s-a despărţit de Ciprian, totuşi, a rămas prietenă cu Emi Pian.

„Nu mai vorbesc cu niciunul dintre ei și nici nu mai vreau să mai vorbesc. I-am blocat și pe Facebook. În primul rând, Ciprian Pian a fost iubitul meu acum un an și jumătate, are nevastă, are treburile lui, copii, ce treabă am eu cu el? Cu frații lui nu am nicio treabă, singurul meu prieten a fost Emi, care nu mai e, deci nu mai am nicio treabă cu familia asta. Să fie sănătoși, liberi, să-și crească copiii, ce pot să zic”, a ţinut să lămurească lucrurile fosta ispită de la „Insula iubirii”.

Reamintim că Graţian şi Ciprian Duduianu, fraţii interlopului Emi Pian, decedat în urmă cu o săptămână într-un conflict în sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Fraţii lui Emi Pian au fost duşi în Arestul Central şi urmează să fie prezentaţi magistraţilor Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă. Cei doi sunt acuzaţi de tentativă de omor.

"La data de 4 august, în jurul orei 02.00, în contextul agresiunii care a condus la decesul victimei F.M. (Florin Mototolea - n.red.) cei trei inculpați l-au agresat pe numitul G.E.R., cu intenția de suprimare a vieții acestuia, lovindu-l în mod repetat cu picioarele și cu obiecte contondente și tăietor-înțepătoare, acesta suferind leziuni traumatice la nivelul capului, feței și brațelor, care au impus internarea sa", conform Parchetului Capitalei.