Istoria secretă a dinastiei Năsui! Cum a ajuns tatăl USR-istului Năsui la o avere de 100 milioane Euro? Legătura cu "afacerea Motorola"

Claudiu Năsui este fiul lui Dorel Năsui şi nepotul de frate al lui Simion Năsui. Fraţii Dorel şi Simion Năsui sunt cunoscuţi prin implicarea în Afacerea Motorola, alături de Victor Atanasie Stănculescu.

Originar din localitatea Vişeul de Jos din judeţul Maramureş, Dorel Năsui s-a înscris în Partidul Comunist Român în 1978, pe când avea 22 ani şi era student în anul doi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Ulterior, Dorel Năsui lucrează ca inginer la Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale (IEMI) Bucureşti, unde îl cunoaşte pe Ion Afedulis, conform Evenimentul Zilei.

În anul 1986, la un an după nașterea fiului său, Claudiu Iulius Gavril, Dorel Năsui a reuşit să plece din România şi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Acolo devine salariat al firmei Motorola. Inc. Chicago şi, ulterior, vicepreşedinte al firmei de intermediari American International Radio Inc. Chicago.

După cum el însuşi a mărturisit, Dorel Năsui a plecat în SUA cu "probabil o mie de dolari", diurna dată la acea vreme de statul comunist.

"Am fost trimis să fac comerţ. Eram acolo să prospectez ce se poate vinde din electronica pe care o dezvoltam noi în ţară. În State mă aştepta un tovarăş, un "ataşat economic", cum se numea atunci. Toţi atasatii economici erau de la vechea Securitate, dupa cum se ştie. El stătea tot timpul cu mine. Am fost la New York, am vizitat împreună o mulţime de clienti şi, la un moment dat, am dispărut la Chicago", a povestit Dorel Năsui într-un interviu acordat Capital în 2006.





Un lucru considerat straniu în acea perioadă a fost faptul că familia lui Dorel Năsui nu a fost anchetată de ofiţerii Securităţii comuniste pe motiv că avea o rudă fugită din străinătate, mai ales în Statele Unite. Asupra lui Simon Năsui, fratele lui Dorel Năsui şi economist principal în Centrala Peștelui, şi nici asupra soţiei sale, Georgiana Năsui, care la acea vreme era angajată a unei întreprinderi de comerţ exterior, nu s-a luat nicio măsură, într-o epocă în care a avea rude în străinătate era un păcat capital, notează Caţavencii.

Lipsa vreunei reacţii din partea autorităţilor comuniste a ridicat semne întrebare privind faptul că Dorel Năsui ar avea legături cu Securitatea.

"Prima dată, în 1986, aveam 39.000 de dolari pe an la angajare, 48 de mii salariul propus după şase luni, când le-am spus că plec în altă parte, iar când m-am angajat la Motorola aveam cam 65 de mii", a mărturisit Dorel Năsui, tatăl lui Claudiu Năsui, pentru Capital.

Dorel Năsui şi legăturile sale cu Afacerea Motorola, prin care statul a fost prejudiciat cu peste 6 milioane de dolari

În 1990, Dorel Năsui a revenit în România, ca reprezentant al companiei americane Motorola, alături de fratele său, Simion Ștefan Năsui. Cei doi vând, în două tranșe, Ministerului Apărării, condus de către Victor Atanasie Stănculescu, echipamentele Motorola la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 8.053.147 dolari, conform Caţavencii.

Mai mult, bagă în combinație și Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea, pe care o chelesc de valuta aflată în conturi. În același mod, achiziționează echipamente Motorola de la frații Năsui și Ministerul de Interne și SRI. Afacerea cu Armata a fraților Năsui devine dosar penal. Însă dosarul este tergiversat, iar în 2002 faptele se prescriu și toți inculpații scapă cu fața curată, notează sursa citată.

"Trecerea de la comunism la capitalism a luat în România nişte forme hilare, în sensul că rezultantă a devenit un soi de feudalism, nicidecum capitalism. În feudalism, seniorul local avea atât privilegii economice, cât şi politice. Feudalul avea şi moară, avea şi podul, îţi lua taxa şi de la pod şi de la moară şi te reprezenta şi politic. Cum poţi fi obiectiv când iei o decizie pentru Romania, din banul public, când tot tu semnezi şi în stanga şi în dreapta pe un contract? Indiferent că o faci direct sau prin interpuşi", este modul în care Dorel Năsui descria realităţile tranziţiei României spre democraţie.

Afacerile şi pasiunile lui Dorel Năsui

Dorel Năsui este proprietar alături de familie peste grupul de firme American International Radio (AIR – Airadio – Ageximco), specializat în comunicaţii de tip radio şi servicii de tip GPS (global positioning systems). Tatăl actualului deputat USR Claudiu Năsui este pasionat de istorie şi de fly fishing (pescuitul la muscă). De asemenea, deţine un magazin cu articole pescăreşti în Chicago, conform Forbes.

În afară de businessul principal cu birouri, subsidiare, reprezentanţe şi parteneri în peste 60 de ţări, inclusiv în Statele Unite ale Americii şi în România şi cu afaceri de peste 100 milioane de euro, familia Năsui mai are investiţii în depozite de mărfuri generale şi frigorifice, în diverse spaţii comerciale precum şi în agricultură şi în pescuit. În paralel, Năsui a plasat sume importante de bani în diverse investiţii imobiliare, respectiv în case, apartamente şi terenuri în Bucureşti, Ilfov şi Maramureş, dar şi în străinătate, la Chicago, Washington şi Paris, notează sursa citată.

Dorel Năsui este unul dintre principalii distribuitori de echipamente Motorola, în special în domeniul comunicaţiilor speciale, fiind cunoscut în piaţa IT ca fiind un dezvoltator de soluţii hardware şi software, sisteme de localizare a vehiculelor prin satelit etc.

Printre principalii clienţi şi parteneri ai firmelor lui Dorel Năsui se numără ministere de Interne, ministere de Apărării, Organizaţia Naţiunilor Unite, US Army, poliţii, aeroporturi, Gazprom, LukOil, Sprint (al treilea operator de telefonie mobila din SUA, cu 54 de milioane de abonaţi).

Potrivit Forbes, familia Năsui are afaceri în România în telecomunicaţii, deţine acţiuni la Banca Transilvania, administrează Magazinul Muzica, precum şi investiţii imobiliare şi agricultură.

Ageximco, firma unchiului lui Claudiu Năsui, a câştigat zeci de contracte cu STS prin încredinţare directă

Familia deputatului Claudiu Nasui conduce firma Ageximco care în ultimii ani a câștigat peste 600 de licitații cu diverse companii și autorități ale statului. Din datele publicate în SICAP, platforma publică de achiziții publice, firma Ageximco este abonată la contracte cu statul. Apele Române, Romgaz, Complexul Energetic Turceni și Metrorex sunt doar o mică parte dintre instituțiile care au lucrat între 2011 și 2020 cu firma familiei parlamentarului Năsui.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a făcut achiziții prin „cumpărare directă" în baza a numai puțin de 82 de contacte încheiate cu firma Ageximco, controlată de vărul deputatului USR Claudiu Năsui, în începând din februarie 2015 și până în 31 martie 2020.

„Relația nu pot spune decât că e o relație strict profesională. Chestia cu preferatul este o chestiune subiectivă. O să vedeți, dacă vă uitați în SICAP, să au fost proceduri la care am participat și n-am câștigat la STS", a afirmat Radu Năsui, managerul general al Ageximco şi văr al parlamentarului USR Claudiu Năsui (foto), pentru RomaniaTV.net.

Potrivit datelor publicate în SICAP, cel mai mare contract, în valoare de 26.185 de euro, a fost încheiat pe 23 martie 2020, la doar șase zile de la decretarea stării de urgență de către președintele Klaus Iohannis, pe fondul pandemiei de coronavirus.

„Să externalizezi servicii de la stat nu este un lucru greșit. Statul român ar trebui să externalizeze mai mult. Problema ar interveni numai dacă există vreo suspiciune legată de cum a fost atribuit acel contract, dacă e ceva legal sau dacă e vreun preț umflat.

Din câte știu eu, unchiul meu suflă și în iaurt", a declarat Claudiu Năsui pentru RomaniaTV.net.

Până foarte recent, chiar și deputatul USR Claudiu Năsui era implicat în business-ul familie. Conform declarației de avere, parlamentarul este acționar în Muntenia Global Invest, o companie de brokeraj care a fost vizată de o investigație a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) legată de spălare de bani. Firma de brokeraj are sediul în aceeaşi clădire cu Ageximco, în zona Parcului Carol din Bucureşti.

"Sunt firmele pe care le-au început tatăl meu și unchiul meu. Și le au mai ușor de gestionat. Sunt gestionate de aceleași persoane și au proprietar comun nu văd de ce nu ar putea să fie apropiate, ba chiar e mai bine așa", a explicat Claudiu Năsui pentru pentru RomaniaTV.net.