Italia prelungeşte carantina până la 13 aprilie, din cauza coronavirusului

Datele arată o încetinire a răspândirii virusului, cazurile de noi pacienți fiind mai puține. Astfel, miercuri au fost raportate 4.053 de noi cazuri de infecții.



Cu toate acestea, numărul deceselor rămâne în jur de 800 pe zi.



Italia este prima țară occidentală care a impus carantina la 9 martie. Speranza a mai precizat însă că ”lupta împotriva virusului este de lungă durată”.

O româncă însărcinată, rămasă pe străzi în Italia

Disperare! Asta se vede, se simte în ochii și glasul unei românce de 28 de ani, care este și însărcinată, care a rămas pe străzi în Italia! Cu lacrimi în ochi tânăra imploră oamenii să o ajute să ajungă în țară la părinții ei.

"Salut, oameni buni! Sunt gravidă în trei luni și jumătate. Am rămas aici. Am fost la aeroport să pot să-mi iau bilet, nimeni nu mă ajută. Am sunat la Ambasadă, niciun ajutor. Am sunat la Minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat. Am ajuns în stradă, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să stau. Sunt în fața blocului și nu știu pe unde să o iau. Am întrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus că vor să-mi dea amendă", spune femeia.

"Sunt o fata de 28 de ani, sunt gravida si raman pe strazi. Ce sa fac? Ce sa fac? În ce hal am ajuns sa nu mai pot sa plec acasa la parinti la familie".

Femeia a povestit că a sunat la Ambasada României, însă nu a primit ajutorul la care spera. "Nu am doctor, nu am nimic. Nu știu ce să fac. Vreau doar să ajung acasă. Nu mai am bani de mâncare, nu mai am nimic. Am sunat la Ambasadă, mă tratează ca pe un câine. Am familia disperată acasă", a mai adăugat ea. (Vezi AICI video)