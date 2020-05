Iubitul Margheritei de la Clejani, primele declaraţii după scandal: "Am avut o reţetă de la doctorul meu psihiatru"

"Eu am fost foarte tare deranjat despre ce s-a spus în media despre mine, dar și ce s-a spus în media despre Margherita. La acest moment nu doresc decât sa aduc la cunoșțință că acuzațiile de consum de droguri, nu-și găsește corespondent, în raport cu modul în care a fost descrisă în presă. Rezultatele ce vor ieși, urmând a-mi da dreptate", a declarat tânărul.

Legat de acuzația care i s-a adus, conform căreia ar fi falsificat rețete pentru a-și procura anumite medicamente, tânărul neagă și acest lucru. El susține că substanța pe care o consumă, o procura de la farmacie, fără rețetă: "Este absolut fals. Substanța se procură de la farmacie. Toată lumea poate șa o cumpere. Este făra rețeta, nu am nicio ștampilă. Am avut o rețetă de la doctorul meu psihiatru, pentru că am avut probleme cu somnul, mai demult".

De asemenea, el declară ca nu i-a agresat animalul de companie al Margheritei, el fiind un iubitor de animale, și proprietarul unui câine. Teo neagă și existența vreunui dosar penal pe numele lui.

Are un defect de vorbire, și nu poate pronunța corect litera "r", iar acest fapt, susține el, a fost exploatat în presa cu scopul de a-l denigra.

Viorica de la Clejani, despre scandalul în care este implicată fiica ei, Margherita

Viorica de la Clejani ne-a acordat prima reacţie după ce a udat cu furtunul un jurnalist, care a întrebat-o despre accidentul Margheritei. Cântăreaţa susţine că nu ştie ce s-a întâmplat cu fiica sa şi că este posibil să fie influenţată de anturaj.

"Uneori anturajul strică. Spune-mi cu cine umbli, ca să-ţi spun cine eşti, era un proverb. Şi voi, ştiţi ceva? Fiecare aruncă cu ce are în suflet. Eu sunt o persoană bună, îi mulţumesc lui Dumnezeu că mă iubeşte. Cum să reacţionez?! Numai mamă să nu fii!

După două luni de stat în casă e normal să am o reacţie. Îmi cer scuze la domnişoara ziaristă, asta este. Este firesc să fii aşa, o mamă trebuie să îşi ierte copilul. Vin dintr-o generaţie unde n-am auzit de aşa ceva şi nu am consumat în viaţa mea. Pe unde mă duc eu, oamenii fac lucrurile astea şi sunt oameni cu cap, cu familii, cu copii acasă, oameni în toată firea.

Eu nu m-am atins de aşa ceva. De unde să ştiu eu, o femeie de ţară, cum şi ce sunt astea. Eu o hrănesc pe Margherita, am încredere în ea, să lăsăm autorităţile să îşi facă treaba şi după aia, orice ar fi, oricât ar greşi un copil, eu ca părinte trebuie să îl îndrept pe drumul cel bun şi să am grijă de el.

Eu nu ştiu nimic, ce s-a întâmplat, voi m-aţi luat prin surprindere, eram nepregătită. Care n-a greşit să dea cu piatra. Toţi o dată-n viaţă greşim. E normal, e firesc, sunt adolescenţi", a declarat Viorica de la Clejani pentru România TV.