Articol publicat in: Societate

Jandarm împuşcat de un coleg în poligon, la Botoşani

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un jandarm din Botoşani a fost împuşcat de un coleg în timpul unui exerciţiu de tragere în poligon. Angajatul Jandermeriei a fost rănit la picioare şi transportat la spital. Jandarmul a fost rănit după ce arma colegului lui, un pistol cu calibrul de 7,65 milimetri, s-a blocat, iar când acesta a vrut să-l deblocheze, un gloţ a ieşit pe ţeavă, pătrunzându-i victimei în gamba piciorului drept după care a ieșit și a intrat în glezna piciorului stâng, potrivit monitorulbt.ro. Jandarmul împuşcat a fost transportat de urgenţă la spital. Cazul va fi cercetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași. loading...

