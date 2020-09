Jean-Claude van Damme, dans viral pe muzica unui român. Clipul face înconjurul lumii

A participat la numeroase scene de acțiune, însă nici dansul nu pare să îi fie străin. Jean-Claude Van Damme demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr. Celebrul actor s-a filmat în timp ce dansa pe ritmuri românești,pe o piesă extrem de cunoscută, „Save me” şi a postat clipul pe Facebook.

Hitul a strâns mii de aprecieri, iar clipul live de pe pagina sa de Facebook a fost distribuit de mai bine de 15.000 de utilizatori. Fanii din întreaga lume au putut urmări mișcările de kickboxing,combinate cu pași de dans ale vedetei.

Cum au reacționat Randi și Marius Moga!

„Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa „Save me”, pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme”, a declarat Moga, potrivit Știrile PRO TV.

„El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui „Dublu impact”, când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic”, a declarat și Randi.