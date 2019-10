Articol publicat in: Extern

Jihadişti ai Statului Islamic au fugit dintr-o închisoare din nord-estul Siriei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Forţele kurde au anunţat vineri fuga a cinci jihadişti ai grupării Statul Islamic (SI) dintr-o închisoare din apropiere de Qamishli, în nord-estul Siriei, după raiduri aeriene turce în împrejurimi, informează AFP. Kurzii susţin că cinci jihadişti au evadat dintr-o închisoare după tiruri ale armatei turce. Cei cinci membri ai SI aflaţi în detenţia forţelor kurde, au scăpat din închisoarea Navkur situată la periferia vestică a Qamishli, oraş majoritar kurd, a declarat un responsabil al Forţelor democrate siriene (FDS), principala forţă armată din regiunea autonomă kurdă şi vârf de lance în lupta antijihadistă. În paralel, un alt responsabil al FDS a vorbit despre bombardamente "recurente" în apropiere de închisoarea Jirkin, situată în apropiere de Navkur, în care de asemenea se află jihadişti ai SI, potrivit stiripesurse.ro. Citeşte şi Putin: operaţiunea armatei turce riscă să trezească ameninţarea Statului Islamic



Ofensiva turcă a fost condamnată de mai multe ţări occidentale, care se tem de ceea ce s-ar putea întâmpla cu miile de jihadişti deţinuţi în închisori controlate de FDS.



Circa 12.000 de combatanţi ai SI - sirieni, irakieni dar şi între 2.500 şi 3.000 de străini originari din 54 de ţări - se află în detenţie în închisori ale kurzilor, potrivit unui înalt responsabil al administraţiei lor, Abdel Karim Omar.



Autorităţile kurde au în total şapte închisori cu regim de înaltă securitate, potrivit unei surse kurde.



Tot pe teritoriul controlat de kurzi se află mii de membri ai familiilor foştilor jihadişti, care sunt găzduiţi în tabere din nord-estul Siriei, printre care şi cea de la Al-Hol, unde vineri a izbucnit o revoltă.





