Jojo şi-a făcut testul COVID-19 de urgenţă după ce mai mulţi colegi de la "Te cunosc de undeva" au fost infectaţi

Jojo și-a anunțat fanii că și-a făcut testul COVID-19, care a ieșit negativ, din fericire. "Zilele acestea am trait emotii mari. Am avut insa un noroc imens, atat pentru copii cat si pentru noi, ca testul meu Covid a iesit negativ. Cu rabdare si credinta insa, o sa depasim impreuna si perioada aceasta. Le doresc multa sanatate tuturor colegilor si prietenilor mei. La @tecunoscdeundeva.oficial s-a creat o echipa foarte faina si in sezonul asta si suntem uniti. Cu siguranta totul va fi bine", a scris ea pe Facebook.

A trecut prin clipe cumplite, pentru că acasă are toată familia cu care a intrat în contact, iar vestea că unii dintre colegii ei ar fi infectați, a făcut-o pe Jojo să nu mai poată dormi liniștită. Chiar ea a mărturisit că în ultimele două nopți a dormit doar 8 ore adunate.

Artista a fost căsătorită și are un băiat cu fostul soț. În prezent, aceasta are o relație cu Paul Ipate, căruia i-a dăruit o fetiță. Ce spune Jojo despre cei doi copii pe care-i are.

Artista s-a separat de tatăl băiețelului său pe când acesta avea un an. Băiatul se înțelege bine și cu actualul partener al mamei sale, despre care s-a spus că Jojo s-a măritat în secret, chiar dacă cei doi nu au confirmat și nici nu au infirmat acest lucru. De asemenea, el petrece mult timp și cu tatăl său, de care artista a divorțat în anul 2012, iar motivele nu au fost făcute publice niciodată.

"Decizia de a nu face publice informaţiile privind divorţul am luat-o împreună, pentru a ne proteja viaţa privată şi copilul. Respectul şi prietenia mea pentru fostul soț mă obligă să fac această menţiune, pentru a pune capăt tuturor speculaţiilor referitoare la acest subiect. Nu voi mai face nici o altă declaraţie despre acest subiect, pentru că vreau să-mi protejez atât copilul, cât şi pe tatăl lui", a fost singura declarație a artistei pe tema divorțului.