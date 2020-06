Andrei Ştefănescu, noi declaraţii de pe patul de spital, la 5 zile de când a fost internat: "Nu este o simplă răceală"

„Am deja 5 zile în spital. Starea mea e una bună, sunt asimptomatic, nu am febră, mi se iau analizele ca să vadă dacă am sângele oxigenat. Sunt pe lista celor cu COVID, dar sunt asimptomatic și, câtă vreme sunt așa, nu iau medicamente, nu iau tratament. Sunt cazuri foarte grave aici, chiar la mine pe etaj. Nu este o simplă răceală, deși starea se poate degrada foarte ușor”, a spus Andrei Ștefănescu.

Andrei Ştefănescu o face PRAF pe Olivia Steer, după ce l-a acuzat că minte şi nu are coronavirus

Olivia Steer l-a acuzat pe Andrei Ștefănescu de faptul că joacă un rol și că nu este infectat cu noul coronavirus. Replica acestuia nu s-a lăsat așteptată, declarându-se dezamăgit de spusele ei.

"Nu am făcut rău nimănui. Nu am omorât pe nimeni. Am venit doar la spital fiind bolnav. Nu-mi doresc să fiu în spital, nu mi-am dorit să fiu pozitiv, nu mi-am dorit să fiu criticat, nu mi-am dorit să promovez COVID-ul. Absolut deloc! Pur și simplu, am povestit întâmplarea mea. Sunt extrem de dezamăgit!

Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o știu pe Olivia Steer. Aveam o părere despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit.

Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. Eu am dormit cu băiețelul meu în pat fiind bolnav, pentru că nu am știut, că așa este nenorcita asta de boală, asimptomatică la mine. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a spus Andrei Ștefănescu.