Medicul care a comparat coronavirusul cu ciuma neagră acuză China că a ascuns totul

Jorge Batista, medicul clubului argentinian Boca Juniors, e de acord cu investigația NBC News care susține că sistemul medical din Wuhan era în prag de colaps cu multe luni înainte ca autoritățile să anunțe Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de existența Sars-Cov-2.

Potrivit americanilor, spitalele din Wuhan au cedat în noiembrie 2019, în timp ce oficialii de la Beijing au informat OMS de existența virusului pe 31 decembrie, susținând totodată că au situația sub control.

Medicul sud-american a explicat că el însuși a fost în China la începutul lui decembrie 2019, în orașul Shanghai. ”M-am întors pe 12 decembrie, am avut febră 37,6, mă durea gâtul ca niciodată și am făcut conjunctivită. Am pus asta pe seama stresului și am luat Ibuprofen.

Cum starea mea nu s-a îmbunătățit timp de o săptămână, am decis să iau amoxicilină 14 zile, o pastilă la 12 ore. Și m-am vindecat. Este posibil să fi avut coronavirus”, a scris Batista pe contul său de Instagram.

Doctorul de la Boca a adăugat că și soția sa a avut o ”răceală ușoară”, în timp ce copiii săi au fost asimptomatici. ”Adevărul e că nu știu ce a fost”, a mai spus Batista.

În urmă cu mai mult de o săptămână, medicul argentinian a transmis un mesaj dur cu privire la coronavirus. ”În timpul ciumei negre, nici medicii, nici populația nu au știut cu ce se confruntă. Noi știm cu ce ne confruntăm și cum putem încerca să evităm infectarea cu acest virus”, scria Jorge Batista, tot pe Instagram.

”În Evul mediu s-a murit de ignoranță. Și acum mulți dintre noi se vor îmbolnăvi și vor muri din cauza unor idioți, dar nu vreau să mă implic într-o chestiune politică care nu-mi convine sau care nu mă interesează. Problema este acum că nu avem educație.

Mulți oameni nu au suficientă educație pentru a înțelege gravitatea situației Și este vina tuturor. Nimeni nu poate fi în afara acestei realități”, a mai spus doctorul.

Totodată, Batista a făcut apel ca toată lumea să respecte carantina, pentru că altfel ”mulți dintre noi ne vom îmbolnăvi și/sau vom muri de la atâta jale”.

Până pe 10 aprilie, Argentina avea 1.864 de bolnavi de coronavirus. 81 de argentinieni și-au pierdut viața din cauza COVID-19.