Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: Susţinem eliminarea OUG pe justiţie

"Noi am avut o poziţie extrem de simplă şi foarte logică. Noi am spus că, după acest referendum, trebuie să se facă revizuirea Constituţiei şi pentru acest lucru este nevoie de un proiect de revizuire a Constituţiei care trebuie făcut de specialişti ca să fie făcut ca lumea. Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaşte, lucrurile sunt simple, la a doua întrebare cu ordonanţele de urgenţă noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât şi nu credem că cetăţenii se vor supăra că vom elimina din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă rămâne doar pentru cazuri excepţionale, caz de război, calamităţi naturale. Trebuie să redăm funcţia de legiferare Parlamentului, nu Guvernul trebuie să intervină. Se poate legifera rapid, dacă este cazul, dacă există majoritate, voinţă politică, în procedură de urgenţă în Parlament şi dacă redă această funcţie în totalitate Parlamentului sunt convins că într-o perioadă destul de scurtă se poate reda Parlamentului acea credibilitate care lipseşte în acest moment. Noi credem că acest pas curajos, hotărât trebuie făcut dacă revizuim Constituţia în acest an", a declarat Kelemen Hunor marţi, după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis.