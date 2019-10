Articol publicat in: Life

Accident teribil, cântăreţul de 27 de ani a fost scos MORT dintre fiarele contorsionate ale maşinii. Urma să se căsătorească

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 47 min) // Sursa: romaniatv.net Toboșarul Kenny Dixon a murit la doar 27 de ani, după ce a fost implicat într-un accident de mașină. Kenny Dixon a murit într-un teribil accident, anunţă Daily Mail. Kenny Dixon și logodnica sa, Sarah Hedrick, urmau să se căsătorească pe data de 30 noiembrie. "Cu tristețe profundă confirmăm trecerea în neființă a bateristului nostru, Kenny, în acest sfârșit de săptămână într-un tragic accident de mașină", a declarat trupa duminică pentru USA TODAY. "Kenny a fost membru al familiei noastre chiar de la început și inimile noastre sunt alături de logodnica sa Sarah, de fiul său, și de toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. El a fost cu adevărat unul dintre cei mai de treabă oameni pe care i-am cunoscut vreodată", a scris și Kane Brown, fondatorul trupei. "Te iubesc atât de mult !!!" a mai scris Brown. "Ai fost alături de mine de a început, din 2015, atunci când nimeni nu ne dădea nicio speranță ca proiectul nostru muzical să iasă din localitatea Chattanooga, unde cântam pentru 500 de persoane, iar la ultimul spectacol ai cântat în fața unui stadion plin. Știu că ne vei veghea de acolo de sus, cu accentul tău pe care îl iubeam cu toții", a mai scris fondatorul trupei. loading...

