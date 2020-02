Klaus Iohannis explică numirea şefilor de parchete: "Avizul CSM mi s-a părut superficial"

„Am numit trei candidați care mi-au fost propuși de Ministrul Justiției după un proces de selecție pe care l-am găsit foarte transparent și foarte bine făcut”, a spus președintele.

''Astăzi, înainte să plec spre Bruxelles, am semnat decretele de numire. Trei candidați propuși de ministrul Justiției după un proces de selecție foarte bine organizat, transparant, corect. Avizul CSM-ului mi s-a părut parțial superficial. I-am numit pe cei trei. S-a încheiat interimatul la marile parchete. (...) M-am bucurat că selecția domnului Predoiu a scos la iveală trei candidați pe care îi consider foarte numi. Mi-a făcut plăcere să îi numesc pe funcție. Am ținut cont, mi-am făcut timp, am citit și mi-a scris domnul ministru. Și după avizul CSM a revenit cu completări, lămuriri. Îmi permit să fiu sceptic. Şansele de reuşită le evaluez la 50/50", a declarat Iohannis.

Klaus Iohannis participa, joi la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Pe agenda discuțiilor se va afla Cadrul Financiar Multianual al UE pentru 2021-2027, obiectivul fiind obținerea unui consens între statele membre.

Va fi încercată obținerea consensului pe subiect între statele membre UE, pe baza propunerii prezentate la data de 14 februarie a.c. de către președintele Consiliului European, Charles Michel.

Șeful statului va sublinia, la reuniune, disponibilitatea României de a contribui la avansarea negocierilor pentru ajungerea, cât mai curând posibil, la un acord cu privire la viitorul buget european.

Klaus Iohannis „va prezenta aspectele de interes prioritar pentru țara noastră în raport cu viitorul buget al Uniunii”, conform sursei citate.

Astfel, șeful statului va reafirma susținerea României pentru un buget ambițios, preferabil la nivelul propus de Comisia Europeană, având în vedere că au fost adăugate noi obiective, mai ambițioase.

Președintele României va pleda și pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, subliniind că țara noastră trebuie să beneficieze de alocări substanțiale pentru aceste două politici, ca instrumente menite să reducă decalajele de dezvoltare între statele membre.

Iohannis va susține importanța asigurării unor condiții de implementare flexibile și simplificate, care să permită beneficiarilor un acces cât mai facil la fondurile europene.