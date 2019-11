Klaus Iohannis are postul la catedră asigurat. Anunţul făcut de ministrul Educaţiei înaintea turului al doilea al alegerilor

Președintele Klaus Iohannis a blocat postul din învățământ în Sibiu, unde a profesat, timp de 20 de ani. Iohannis s-a folosit de o prevedere legală care îi permite acest lucru, acumulând vechime și ani de pensie.

Întrebată dacă şeful statului se poate întoarce la catedră pe postul de titular, Monica Anisie a răspuns: "Da. Nu vă pot răspunde eu dacă este normal sau nu, dar este un drept pe care orice profesor titular îl are. Întotdeauna orice profesor consider că trebuie să se pregătească pentru orele pe care le desfășoară și eu nu m-am dus niciodată la clasă fără să fiu pregătită. La colegiul pe care tocmai l-am părăsit pentru scurtă perioadă, când am revenit din postul de secretar de stat – de fapt nu prea am plecat, pentru că eu am predat întotdeauna, am predat întotdeauna... Nu am avut norma întreagă, dar mi-am păstrat măcar o clasă, ca să am legătura cu școala".

În prezent, Colegiul Brukenthal, din Sibiu, acolo unde a predat Klaus Iohannis, are trei profesori de fizică. Niciunul dintre ei nu este titular: doi sunt detașați de la alte unități școlare, iar celălalt este suplinitor, relatează portalul romaniacurata.ro.

La colegiul Brukental nu există nici un profesor titular de fizică pentru că două catedre apar în organigramă ca rezervate pentru două persoane: Țălnariu Rodica (în prezent director al CN Pedagogic Andrei Șaguna din Sibiu) şi Klaus Iohannis (catedră rezervată începând cu anul 2000 pe motiv de ocupare a unei funcții publice).

Catedra de fizică a părăsit-o Klaus Iohannis în anul 2000, la alegerea sa în funcția de primar. Iohannis nu a părăsit Colegiul Brukenthal de tot, blocându-și catedra de fizică, folosindu-se de o portiță din Legea învățământului, preluată și în Legea Educației nr. 1/2011.

Conform art. 304 din Legea Educației, cadrele didactice titulare pe un post didactic din învățământ care au funcții publice au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcții.