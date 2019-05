Klaus Iohannis atacă PSD: Situaţia din România este foarte complicată

Președintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul "The State of the Union” organizată de Institutul Universitar European din Florența, Italia. Întrebat despre situația din România, Iohannis a explicat că aceasta este una foarte complicată, dar speră ca în urma referendumului și alegerilor românii să dea o lecție celor care pun presiune asupra sistemului judiciar.