Klaus Iohannis insistă cu demiterea minştrilor Dan şi Meleşcanu: "Poate n-au înţeles bine"

Klaus Iohannis cere în continuare demiterea minştrilor care se fac vinovaţi de organizarea proastă a legerilor şi scrutinului legat de referendum. "Așa cum am spus ieri, voi forma un grup de lucru și voi transmite soluții celor care vor să le transforme în legislație.

CARMEN DAN, audiată la DNA în dosarul Tel Drum

Voi avem astfel de disicuții și sunt convins că vom găsi soluții. Această catastrofă a fost organizată de guvernul pesedist și este vina lor. Nu are rost să căutăm vinovați în alte părți. Poate nu m-ați înțeles bine ieri, eu am cerut demiterea lor, nu demisia lor. Am discutat cu doamna premier și a rămas să mai cântărească decizia", a spus Klaus Ioannis.