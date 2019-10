Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, nemulţumit de Cadrul Financiar Multianual

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi nemulţumit cu privire la Cadrul Financiar Multianual, arătând că România nu sprijină reducerile de fonduri pentru Politica Agricolă şi pentru Politica de Coeziune. Foto: presidency.ro "Vom avea mâine o discuţie pe aşa-numitul MFF - Cadrul Financiar Multianual - şi pot să vă spun că am nemulţumiri aici. Preşedinţia noastră a făcut progrese, cu bună credinţă, cu parteneri, împreună s-au făcut progrese pe acest Cadru Financiar Multianual. Acum, Preşedinţia (Consiliului UE - n.r.) mi se pare că nu procedează corect, fiindcă practic au solicitat să se meargă înapoi la ce a fost înainte de Preşedinţia noastră şi au venit cu nişte propuneri pe care nu le agreez şi nu le sprijin sub nicio formă. Nu pot să fiu de acord să avem reduceri pe Politica Agricolă şi pe Politica de Coeziune, aceste lucruri mi se par greşite. Este o abordare pe care nu o sprijină România şi acest lucru îl voi spune foarte clar când ajungem la acest capitol", a spus Iohannis înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El a arătat că trebuie să existe negocieri în ceea ce priveşte alocările de către state. "În ce priveşte alocarea de către state, dacă este 1% din PIB sau 1,1% sau, cum a cerut Parlamentul, 1,3%, care este greu de conceput, asta va rezulta din negocieri, dar după părerea mea nu putem să aruncăm, pur şi simplu, aşa, în spaţiu nişte cifre fără să ţinem cont de statele membre şi cam asta a făcut Preşedinţia finlandeză", a afirmat şeful statului. Citeşte şi: Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene loading...

