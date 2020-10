Klaus Iohannis: "Nu discutăm despre închiderea tuturor activitătilor, despre lockdown"

Preşedintele nu vrea revenirea la starea de urgenţă. "Nu discutăm despre închiderea tuturor activităților, despre lockdown. Este nevoie să găsim un fel de a continua, cu toate că avem această pandemie. În această abordare încadrăm și continuarea democrației în România. Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri la ATI la spitalele Covid. A închide țara nu e o soluție. Ce am face? Închidem țara 2 săptămâni, apoi iarăși o luăm de la zero. Trebuie să găsim un just echilibru. Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum și dacă oamenii de știință reușesc să găsească un vaccin.

Președintele României, Klaus Iohannis, a reiterat dorința de a fi organizate alegeri parlamentare în România. El spune că scrutinul din decembrie trebuie organizat cu mare atenție, iar normele sanitare să fie respectate. "Eu nu rămân niciodată indiferent la ce se întâmplă în țară. Da, să organizăm alegerile sub normele impuse și sub reguli strictețe", a precizat Klaus Iohannis.

Ludovic Orban și-a pus aproape toți miniștri pe lista pentru parlamentare, pe locuri eligibile, cu excepția a trei dintre ei, care nu vor candida. Klaus Iohannis a abordat, la Palatul Cotroceni, miercuri seara, subiectul referitor la modul în care miniștrii își pot face și campanie electorală, și pot să se ocupe și cu situația de la ministerele pe care le gestionează.

Președintele a explicat că în toate țările cu democrație consolidată miniștrii sunt și parlamentari.

"Pentru guvernanți vine o perioadă dificilă. Mi se pare normal ca majoritatea membrilor unui guvern să fie parlamentari, altfel ajungem la un guvern de esență tehnică, care este posibilă, și noi am avut unul, numai în situații speciale. În țările cu democrații rodate, marea majoritate a membrilor guvernului sunt și parlamentari.", a precizat Klaus Iohannis.

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara: Ideal ar fi să se blocheze totul două sau trei săptămâni/ Acum va trebui să alegem între ce putem salva şi ce nu putem salva

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara este de părere că pentru scăderea însemnată a numărului de cazuri de infecţii cu virusul SARS CoV-2 este nevoie de un blocaj total de două sau trei săptămâni, însă acest nu este posibil din cauza industriei care a fost afectată, dar şi din cauză că suntem într-un an electoral.

Întrebat ce ar trebui să facă autorităţile din România, având în vedere creşterea cazurilor de infecţii cu virusul SARS CoV-2, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, a declarat pentru News.ro că este necesar un nou blocaj de două-trei săptămâni.

”Ar trebui impuse niste reguli mai stricte şi avut mare grijă să se implementeze. Degeaba e interzis să ne adunăm în număr mare, când chefurile continuă. Dacă nu eşti ferm... Şi poate gândit foarte bine... Ideal, poate ar fi bine să blochezi totul două - trei săptămâni, dar din păcate este an electoral. Trei săptămâni, dacă s-ar bloca, ar fi o măsură bună, dar nu ne putem permite deoarece industria ar fi afectată”, a declarat medicul Virgil Musta.

Întrebat, de asemenea, dacă putem vorbi de o scăpare de sub control a pandemiei de coronavirus, Musta a declarat că acest comportament de nerespectare a măsurilor de protecţie a dus la explozia de cazuri.

”Putem vorbi, este într-o progresie geometrică. Aşa se întâmplă şi în străinătate şi e mai greu de respectat. Dacă respectam acum trei luni, nu eram aici. Nerespectând, încetul cu încetul ne contaminăm. Acest comportament a dus la explozia de cazuri care va fi greu de stopat. Este rău că nu mai avem timp. În sensul presiunii asupra sistemului de sănătate. Una era să se întâmple când spitalul era gol, alta e când spitalul e plin. Acum va trebui să alegem între ce putem salva şi ce nu putem salva. Să zicem că sunt persoane care vin cu forme medii şi uşoare, acum îi trimitem acasă şi sperăm să nu evolueze sever”, a declarat Musta.

Medicul timişorean a mai declarat că lucrează la un proiect de monitorizare a pacienţilor prin serviciul de telemedicină.

”Lucrez la un proiect pentru pacienţii cu SARS CoV-2 pe care să îi monitorizăm prin telemedicină. Problema este că acest proiect presupune nişte costuri, iar deocamdată nu am identificat sursa de finantare”, a mai declarat medicul Virgil Musta.