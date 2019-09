Klaus Iohnnis, replică pentru Dan Barna: Da, am fost un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România

„Da, am fost un fel de pompier atomic, care a prevenit să se prăbușească România. Fără mine și prezența mea, PSD chiar ar fi reușit să distrugă justiția, să acapareze întreaga Românie. Din păcate arhitectura constituțională a permis să fac atât cât am făcut. Am folosit toate instrumentele care au fost la dispoziția Președintelui", a declarat vineri Klaus Iohannis.

Întrebat vineri despre preşedintele Klaus Iohannis, Dan Barna a spus că acesta "a fost un pompier pentru momentele în care casa a luat foc şi se prăbuşea".

"Eu cred că dacă era un gospodar mai atent şi mai diligent, poate nu ajungeam să luăm foc de atâtea ori în ultimii ani", a completat candidatul Alianţei USR - PLUS.