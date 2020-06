La ce vârstă şi-a pierdut virginitatea Ilinca Vandici. A vorbit despre prima ei experienţă: "A fost un dezastru"

"Am părăsit ceva bărbaţi la viaţa mea. Dar nu vă gândiţi că foarte mulţi. Am părăsit la un moment dat un bărbat printr-un mesaj. Nu am fost capabilă la vremea aceea să abordez discuţia faţă în faţă. I-am spus că lucrurile nu mai merg între noi şi că eu nu mai sunt fericită. A venit şi răspunsul lui, că mi-am găsit pe altul, care era mai bun, poate că mi-am găsit, poate că nu.

Am părăsit un bărbat celebru. Chiar doi bărbaţi celebri. Care erau înainte celebri sau i-am făcut eu celebri, nu mai ştiu. De fapt, unul dintre ei s-a despărţit de mine şi mi-a spus. E vorba de Alin Cocoş şi mi-a spus aşa: Eu ţin foarte mult la tine, eşti o personaă specială, însă în momentul de faţă vreau să experimentez mai mult şi nu vreau să te înşel sau să îmi bat joc de tine. Atunci prefer să ne despărţim, să rămânem prieteni. Pe moment i-am zis de toate, dar peste ani am apreciat.

Legat de prima mea experienţă, aveam 18 ani şi jumătate. Fake, falsă a fost prima experienţă. Nu a fost cu fluturaşi în stomac...nu a fost aşa, ci un dezastru", a declarat Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici a stârnit mânia şefilor de la Kanal D

Ilinca Vandici, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la Kanal D, a stârnit indignarea şefilor săi după o postare pe Instagram în care lăsa de înţeles că ar dori să participe la reality show-ul unei televiziuni concurente.

Se pare că totul a pornit după ce Ilinca Vandici a răspuns întrebărilor legate de vestitul reality-show de la Antenă, pe o rețea de socializare. Prezentatoarea de la Kanal D ar fi mărturisit că și-ar dori să participe la "Asia Express".

"Pare că e o experiență minunată. Cred că mi-aș dori să merg în Asia Express", s-ar fi destăinuit fanilor Ilinca Vandici, pe Instagram.

Afirmațiile vedetei nu ar fi fost pe placul șefilor din Kanal D şi, cu toate că a șters rapid postarea, Ilinca Vandici ar fi fost băgată în ședință de şefi şi acum riscă o amendă consistentă.