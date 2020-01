Expoziţie inspirată de animalele fantastice create de J. K. Rowling, deschisă la Londra

La Londra se va deschide, în primăvara anului 2020, o expoziție inspirată de „animalele fantastice” imaginate de J.K. Rowling.„Fantastic Beasts: The Wonder of Nature” este titlul provizoriu al expoziției, informează Press Association. Aceasta va prezenta „creaturi din universul natural, mitic şi vrăjitoresc” și va analiza modul în care poveștile sunt inspirate din realitate.