Laura Codruţa Kovesi, dezvăluiri în premieră. Mesaj tulburător pentru tatăl ei, decedat de doi ani

"Regrete profesionale sigur ca sunt, anumite lucruri puteau fi facute mai bine sau puteam sa fac mai multe lucruri. Nu putem fi perfecti, chiar daca ne dorim. La nivel personal, regret ca tatal meu, care si-a dorit sa ajung procuror european, nu mai e in viata si nu ne putem bucura impreuna de asta", a răspuns Laura Kovesi, întrebată într-un interviu pentru Ziare.com care sunt cele mai mari regrete ale sale.

Ea ar vrea să-i transmită şi un mesaj tatălui ei, dacă ar putea.

"As vrea sa-i spun ca i se datoreaza in mare parte ceea ce am obtinut anul acesta", a mai adăugat Laura Kovesi.

Decizia de numire a Laurei Codruţa Kovesi în fruntea viitorului Parchet Public European (EPPO) a fost semnată, miercuri, în cadrul unei ceremonii la sediul Parlamentului European, de preşedintele PE, David Sassoli, şi de ministrul finlandez al afacerilor europene, Tytti Tuppurainen, din partea Consiliului UE, informează legislativul comunitar.

Semnarea deciziei de către cei doi oficiali care reprezintă părţile implicate în proces a avut loc după ce Conferinţa Preşedinţilor a Parlamentului European a făcut pe 16 octombrie ultimul pas pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi drept primul procuror-şef european.