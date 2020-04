Legăturile Universităţii Harvard cu China. Disident chinez dezvăluie presiuni din partea conducerii universităţii

Teng Biao povesteşte că acum puţin mai mult de cinci ani, o "persoană influentă" de la Facultatea de Drept a Universităţii Harvard i-a spus să amâne un eveniment care ar fi putut dăuna relaţiei dintre instituţia de învăţământ şi China.

Teng era profesor la Facultatea de Drept de la Harvard în 2015, ca parte a programului "Scholars at Risk". Teng era foarte critic la adresa Partidului Comunist Chinez, ceea ce l-a făcut o ţintă pentru guvernul chinez, care l-a hărţuit prin mai multe metode, făcând ca acesta să nu se simtă în siguranţă la întoarcerea în ţara natală.

Crimson relatează că în 2015 Teng programase un eveniment la Harvard, în cadrul căruia urma să discute despre drepturile omului în China cu un alt disident, Chen Guangcheng, dar planurile sale au fost date peste cap de faptul că data coincidea cu vizita în China a preşedintelui Universităţii Harvard de la acea vreme, Drew Faust.

"Mi-a spus să anulez evenimentul", spune Teng. "Mi-a spus că ziua aceea coincidea cu cea în care preşedintele Harvard se întorcea de la Beijing. Şi cu câteva săptămâni înainte preşedintele (nr. Universităţii Harvard) se întâlnise cu Xi Jinnping.". Teng îşi aminteşte că i s-a spus că un eveniment la care ar fi participat doi disidenţi, la doar câteva zile după întâlnirea preşedintelui cu Xi Jinping ar fi pus Universitatea Harvard într-o lumină foarte proastă.

"Nu avea legătură cu subiectele ce urmau a fi discutate, ci cu persoanele noatre", îşi aminteşte Teng. Acesta, împreună cu ceilalţi organizatori au încercat să găsească un alt spaţiu în cadrul universităţii, unde să organizeze evenimentul, dar acest lucru nu a fost posibil.

Al doilea telefon primit a fost pe 10 martie 2015 şi a reprezentat un ultim avertisment, de data aceasta formal. Persoana influentă l-a chemat pe Teng în biroul său şi i-a explicat că evenimentul ar putea periclita continuarea colaborării cu China în activităţile de cercetare şi i-a cerut să îl anuleze, iar Teng a fost de acord, până la urmă.

Colegul lui Teng, Chen Guangcheng, a declarat pentru Crimson că nu era vorba de o amînare, ci de anularea evenimentului.

Deşi Teng nu a precizat cine este persoana influentă, fiindu-i frică de posibile probleme profesionale ce i-ar fi putut fi cauzate, Crimson afirmă că ar fi vorba de vice decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Harvard, William P. Alford, care a şi recunoscut că a intervenit.

Though Teng did not reveal the name of the "powerful person" due to "fears of potential employment retaliation," The Crimson reports that he was Harvard Law School Vice Dean for International Legal Studies William P. Alford — who admits he interfered.

"Din poziţia de membru de mulţi ani în cadrul programului Scholars at Risk am găzduit decenii la rând diverşi profesori şi activişti din China şi am încercat să fac şederea doctorului Teng una fructuoasă din punct de vedere academic. L-am invitat să vorbească la cursurile mele, i-am făcut cunoştinţă cu mai mulţi colegi şi am avut numeroase intâlniri pe teme legate de cercetările sale, dar am discutat şi despre planurile şi familia sa. Este adevărat că i-am cerut să amâne evenimentul respectiv pentru o dată după cea în care preşedintele universităţii ar fi plecat din Beijing", a declaret Alford într-o explicaţie trimisă prin email publicaţiei citate.

Citeşte şi: Autorităţile din New York anunţă ridicarea anumitor restricţii după 15 mai, în condiţiile scăderii numărului de decese