Legea Pensiilor 2020: În ce situaţii se suspendă plata pensiei

LEGEA PENSIILOR 2020. Potrivit Legii Pensiilor, prima majorare are loc chiar de la 1 septembrie. Este data de la care valoarea punctului de pensie crește cu 15% – adică de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Pe parcursul anului 2020, mai sunt prevăzute și alte majorări. Astfel, în 2021 valoarea punctului de pensie va ajunge la 1.875 de lei. De asemenea, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

LEGEA PENSIILOR 2020. Bani în plus pentru pensionari, majorare cu 21% doar din aplicarea noii formule de calcul

Dar, odată cu noile modificări în ceea ce privesc creșterile vin și modificăril conform cărora s-au schimbat și criteriile pentru suspendarea plății pensiei. Așadar, conform noilor reglementări, de exemplu, se poate suspenda plata pensiei dacă pensia anticipată parțială/pensia anticipată se cumulează cu venituri obținute, iar asta se întâmplă în cazul în care pensionarul are venituri:

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Un alt motiv, conform legii, prin care se poate suspenda plata pensiei, este acela al pensiei de invaliditate gradul I sau II și al pensiei de urmaş gradul I sau II de invaliditate cumulate cu alte venituri obținute, după cum urmează:

Criteriul de apreciere asupra dreptului de cumul a pensiei cu alte venituri îl reprezintă venitul brut dobândit zi de zi pe parcursul unui an calendaristic care se sfârșește la data de 31 decembrie. Pentru depășirea limitei veniturilor brute, suspendarea pensiei trebuie dispusă începând cu luna următoare împlinirii anului calendaristic și nu cu data de la care pensionarul a început să dobândească veniturile.

Dar, noul/vechiul Guvern Orban, prin vocea fostului Ministru al Muncii, anunța în februarie că nu se va renunța la cumulul pensiilor cu alte venituri, deoarece își dorea „continuarea acestui proiect în altă formă juridică."

„Eu nu spun ca este vina persoanei care se pensioneaza la 45 de ani, daca acesta e cadrul legal, eu spun ca avem o problema de corectitudine in societate. (...) Desi Curtea Constitutionala a apreciat ca nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul (...) personal as dori sa continui acest proiect, evident, intr-o alta forma juridica, pentru ca mi se pare o masura care asaza putina corectitudine intr-o zona in care noi nu suntem corecti cu noi insine", a spus Violeta Alexandru.

Legea pensiilor 2020. Când se dau bani în plus

Pensionarii ar putea avea nevoie de o sumă de bani pentru a-și satisface unele dintre nevoile vieții lor, fie că vorbim cheltuiala medicală, de o vacanță, o investiție, dar pentru toate aceste nevoi, această categrie socială pot beneficia de un împrumut pentru pensionari. Pensia este considerată de bănci drept una dintre cele mai bune garanții din toate timpurile și din acest motiv, solicitarea de împrumuturi de la pensionari este întotdeauna mult mai rapidă, mai ușoară și mai convenabilă. Singură piedică poate fi limita de vârstă. Multe bănci nu acorda împrumuturi peste o anumită vârstă sau necesita o poliță de asigurare de viață în caz de deces, pentru a acoperi sumele care ar rămâne de plătit în caz de deces al clientului.

Cele mai multe instituții financiare și bănci, sunt reticente și evită să acorde împrumut pensionarilor din cauza vârstei, în plus, de multe ori aceste instituții vor avea nevoie de dovezi ale venitului din pensie sau alte venituri financiare. Persoanele care dețin o proprietate și primesc un venit din închirierea acesteia, au de cele mai multe ori mai multe șanse să fie într-o poziție favorabilă cu băncile. Dacă sunteți pensionar și doriți să faceți un astfel de credit aveți câtevat opțiuni de împrumut:

Imprumuturi garantate vs. negarantate

CAR pensionari

Imprumut CAR online

Credit ipotecar

Credit auto

Imprumut pentru refinantare

Imprumuturi si linii de credit negarantate

Imprumut pana la salariu sau pensie

Legea Pensiilor, modificată. Cum se vor depune cererile de pensionare și modul în care se calculează banii

Senatul a primit o propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru anumite persoane. Este vorba despre notarii publici. Ei ar putea beneficia de o nouă lege a pensiilor, ce ar urma să cuprindă toate aspectele referitoare la modalitățile de calcul, dar și condițiile de acordare a fiecărui tip de pensie în parte, se arată într-un proiect de lege care a trecut miercuri de Senat.

Bătrâni la casa de pensii

Acesta mai are nevoie doar de votul deputaților pentru a ajunge să se aplice. Noutatea este că proiectul reunește toate aspectele cu privire la acordarea pensiilor pentru notari într-o singură lege.

Depunere cereri

Poiectul de lege care vizează acordarea pensiilor pentru notari va păstra aceeași procedură de depunere a cererii de pensionare și de contestare a deciziilor. Așadar, cererea de pensionare va fi depusă la sediul Casei de pensii ori la Camera Notarilor Publici din zona în care asiguratul și-a desfășurat activitatea sau în zona în care locuiește. Excepție de la regulă fac pensiile de invaliditate, care se vor acorda de la data încetării calității de notar public, în cazul în care cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data încetării activității.

Drepturi

Notarii publici vor avea dreptul la aceleași categorii de pensii la care au acces și acum, anume pensia anticipată, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. De asemenea, în ceea ce privește modalitatea de calcul a pensiei, nici ea nu se va schimba. Cuantumul pensiilor se va determina prin înmulțirea punctajului mediu acumulat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.