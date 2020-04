Leonard Doroftei împlineşte 50 de ani. Cum a reuşit în box şi în viaţă: "Am luat pumni în cap, dar am mers înainte!"

Leonard Doroftei are însă moralul ridicat şi este într-o dispoziţie bună chiar şi în această perioadă, cu atât mai mult cu cât are parte de o aniversare rotundă.

"Sincer, nu simt cei 50 de ani! Mă simt ca la 30! Până acum o lună, când a început nebunia cu restricţiile şi aici, mergeam la sală, făceam antrenamente. Şi acum, când stau acasă, am o alimentaţie corectă. Aşa că, mă simt excelent şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta", a spus Leonard Doroftei pentru Adevărul.

Leonard Doroftei, clipe dramatice în Canada. Ce se întâmplă cu fostul campion mondial în plină pandemie de CORONAVIRUS

"România e şi va fi mereu în inima mea. România înseamnă acasă. Din primul moment în care m-am apucat de sport, am învăţat să respect tricolorul. Iar oamenii mereu m-au apreciat. Mă refer la oamenii de rând. Le sunt mereu recunoscător pentru asta. În schimb, la Ploieşti, autorităţile mi-au întors spatele. Repet, autorităţile, nu oamenii de rând! Şi meritam să fiu susţinut", a motivat fostul mare sportiv stabilirea în Canada.

Leonard Doroftei a vorbit şi despre cariera impresionantă: "Toate victoriile au fost frumoase şi importante în felul lor. Nu pot să zic de una, în mod deosebit. Şi, de fapt, victoria mea cea mai mare a fost că am reuşit în viaţa, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă la început. Am luat pumni în cap, dar am mers înainte! Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic!".

Leonard Doroftei, MESAJ SFÂŞIETOR din CANADA. Ce a ajuns să facă marele campion departe de România pentru A SUPRAVIEŢUI

"Acum, familia s-a hotărât să venim aici, în Canada, la Montreal. E o etapă în viaţa noastră. Când vom reveni în România? Nu ştiu să-ţi spun exact. Dar, dacă mă întrebi unde mă văd la 60 de ani, în primul rând, vreau să apuc vârsta asta şi apoi, cu siguranţă, aş vrea să fiu aproape de casă. Iar pentru mine acasă înseamnă România, înseamnă Ploieşti", a mai spus Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei, adevărul despre plecarea în Canada. Motivul pentru care a decis să părăsească definitiv România

Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA la categoria semiuşoară, între 5 ianuarie 2002 şi 24 octombrie 2003. Are 22 de victorii, un egal şi o înfrângere în cariera de profesionist. Ca amator, a câştigat argintul la JO 1992 (Barcelona) şi bronzul la JO 1996 (Atlanta) şi a fost campion mondial în 1995 (Berlin) şi campion european în 1996 (Vejle).