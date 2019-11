Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău au votat vineri la Roma. Prezenţă masivă la vot în Dispora pentru alegerile prezidenţiale 2019

Rareş Bogdan, Robert Sighiartău şi senatorul Viorel Badea au votat, vineri, la o secţie de vot din Roma, la Academia di Romania.

Europarlamentarul Rareş Bogdan a declarat, la ieşirea de la urne, că a ales să voteze la Roma din respect pentru diaspora, "pentru fraţii noştri care nu au plecat de bine", ci "din disperare" şi pentru că au fost "umiliţi".

"Îi aşteptăm acasă. Am venit din respect pentru ei, am venit din respect pentru cei care în urmă cu cinci ani de zile l-au adus pe preşedintele nostru în fruntea statului. Am venit pentru cei care ştiu că în continuare sunt alături de noi, iubesc România în fiecare zi, se gândesc la ţara lor. În calitate de europarlamentar, circumscriptia noastra este Europa. E normal sa ne ocupam de români, sa fie respectati, sa fie tratati cum trebuie oriunde s-ar afla.", a spus Rareş Bogdan.

"Am votat de aici, din Roma, pentru o Românie normală, pentru o Românie europeană, pentru o Românie occidentală. Am votat cu dorinţa ca România să fie mai bună, ca să fie mai primitoare pentru fiii şi fiicele care astăzi se află în diaspora", a spus, la rândul său, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

Peste 715.000 de români cu drept de vot trăiesc în străinătate şi sunt aşteptaţi să-şi exprime votul la alegerile prezidenţiale. În premieră, anul acesta românii din Diaspora au la dispoziţie trei zile pentru a vota. Cele 835 de secţii de votare sunt deschise vineri între ora locală 12,00 şi ora locală 21,00, iar sâmbătă şi duminică între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00. Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora locală 23,59.