Listele pentru parlamentare, subiect de scandal în USR-PLUS. Surse: "Este un măcel în partid"

Nu s-a ajuns la un acord între USR şi PLUS privind modul în care vor fi alcăuite listele pentru parlamentare, cu toate că au existat discuţii înainte de alegerile locale.

Reprezentanţii USR le-ar fi propus partenerilor din PLUS ca primele locuri de la Camera Deputaților și de la Senat să fie atribuite membrilor USR, iar locul 2 pe listă se meargă la PLUS. De la locul doi în jos, ar fi urmat paritate, notează Digi24. În schimb, PLUS nu au fost de acord şi, din acest motiv, în majoritatea filialelor judeţene se merge pe listă deschisă, votată de delegaţi.

Potrivit sursei citate, votul la Conferințele Județene va fi unul fizic, cu toate că PLUS ar fi încercat să impună un vot online.

"Am constatat că PLUS este un partid făcut din baze de date și atunci am preferat un vot fizic, să îi vedem și noi că există”, susțin surse din USR, conform Digi24.

Bătălia se duce acum pentru asigurarea unui număr cât mai mare de delegați, iar lupta nu este doar între USR și PLUS, ci și în interiorul USR, unde sunt mai multe grupări.

USR PLUS speră să obțină la alegerile parlamentare din 6 decembrie aproape de 20%, un scor care i-ar asigura un număr aproape dublu de parlamentari.