Adrian Streinu-Cercel, interviu EXCLUSIV: Nu ne vine mintea la cap, o ducem aşa până în toamnă. Vom trăi şi vom vedea, cine o mai trăi

Adrian Streinu Cercel a fost demis de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sănătății. Într-un interviu pentru România TV, profesorul face acuzaţii grave la adresa Guvernului.

"O să vă spun un lucru care o să vă șocheze. La nivelul zilei de astăzi nr de teste care s-au făcut este la jumătate din capacitatea de testare din România. Din două considerente - aceste teste sunt cerute doar de medici și cei de la DSP și nu există un program de testare susținut pentru populație. Noi am cerut să facem un program de testare pe criterii epidemiologice, care nu a fost aprobat nici până la ora actuală.

Jumătate din capacitatea de testare din România nu a fost folosită pentru că nu a fost cerută. Nu există cerere, nu există recoltare.

În probleme de politică sanitară nu suntem consultaţi. Pandemia este condusă de MAI şi nu de Ministerul Sănătăţii, aşa cum ar fi normal să fie. Am lăsat să intre avioane în ţară fără număr, nu am făcut nicio zonă de carantină la vremea respectivă şi cazurile s-au extins. Credeţi că vin şi ne aşteaptă pe noi să luăm decizii? Când noi am spus să închidem granţele, politicienii au spus să nu le închidem că nu dă bine la Europa. Pe Europa nu o interesează ce se întâmplă în Ropmânia. Acum avem consecinţele, pentru că nu am făcut nimic.

Noi inca nu am inchis focarele din Romania. În momentul în care vom vorbi de verde pe teritoriul Romaniei, atunci vom putea să reluăm viaţa de la zero. Pana atunci ar trebui să facem un program de tip stop joc. Băncile sa inceteze sa mai mai ia rate 10 saptămâni. În astea 10 saptamani nimeni nu trebuie sa mai plateasca nimic si statul sa faca masura de tip social în care sa duca mancare la usa, sa dea drumul celor care pot lucra pe mdelul social. Dupa ce am indeplinit modelul social totul trebuie să plece de la zero, de unde am rămas.

Cand incepe sa scada mortalitatea generată de coronavirus, încep lucrurile să intre pe un făgaş normal.

Nu suntem in criza ci în pandemie. Criza e facuta de politicieni, suntem in pandemie stimati concetateni. Daca nu ne vine mintea la cap o ducem asa pana la toamna. Vom trai si vom vedea, cine va mai trai.

Daca nu laum masuri radicele si nu intelegem ce e pandemia, dupa 15 iunie nu vom avea o viata nromala, daca intelegem si punem pe grafic 14 zile perioada de incubatie, plus până la 50...60 de zile, putem face acţiuni clare care sa ne spuna prin testari cine e infectat si cine nu. Facem asta atunci la 1 iulie deschidem tot, daca nu ne intindem pana in toamna", a spus Adrian Streinu-Cercel la România TV.

Nelu Tătaru a anunțat, joi, că, l-a demis pe profesorul Adrian Streinu-Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sănătății. Demiterea are legătură cu documentul realizat de managerul Institutului "Matei Balş" referitor la izolarea pensionarilor din cauza pandemiei de coronavirus.

"Conducerea Ministerului Sănătăţii a decis modificarea Comisiei pentru managementul clinic şi epidemiologic al COVID 19 prin introducerea mai multor specialişti în boli infecţioase, cardiologie, epidemiologie, hematologie, precum şi înlocuirea prof. dr. Adrian Streinu Cercel din funcţia de preşedinte al acestei comisii", a anunţat joi Ministerul Sănătăţii.

Cine îl va înlocui pe Adrian Streinu Cercel în comisia anti-COVID

Nelu Tătaru a explicat că în locul profesorului Adrian Streinu Cercel în comisie "va fi doamna doctor Adriana Pistol de la Institutul Național al Sănătății Publice".

Premierul Ludovic Orban a catalogat joi documentul realizat de profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului "Matei Balş", drept o "năstruşnicie". Şeful Executivului este de părere că ideea carantinării pensionarilor este "de o gravitate extremă care nu trebuie tratate numai cu un zâmbet".