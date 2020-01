CAZUL CARACAL. STENOGRAME cu procurorul Vasilescu, cel care a vrut să-l aresteze pe bunicul Luizei VIDEO

Convorbirea dintre mătuşa Luizei şi procurorul Vasilescu durează 46 minute şi 4 secunde. Alina Vasile şi soţul său îi spun procurorului că au fost contactaţi de diverse persoane care le-au dat informaţii mai mult sau mai puţin credibile despre dispariţia Luizei, între care şi un anume Genes, din Caracal, căruia i-a dispărut fata în urmă cu 20 de ani. Liviu Vasilescu o sfătuieşte pe mătuşă să nu mai vorbească cu astfel de persoane, motivând că acestea ar putea încurca ancheta.

Spre finalul convorbirii, procurorul Vasilescu îi impune mătuşii Luizei să nu mai vorbească deloc cu Monica Melencu, mama fetei, despre acest caz:

– „Procurorul Liviu Vasilescu: Ca să vă liniştesc un pic, părerea mea este că sînt un grup de escroci. De restul, vom vedea. Nu cred că au fost implicaţi în fapte, dar vedem ce ne oferă viitorul.– Alina Vasile: Noi ă mulţumim şi îmi cer scuze dacă am greşit cu ceva.

– Procurorul Liviu Vasilescu: Nu aţi greşit absolut cu nimica. Eu v-am spus decît (sic!) că trebuie păstrată raţiunea în toată situaţia asta, adică să luăm lucrurile cît mai raţional posibil.

– Alina Vasile: O să vorbesc şi cu Monica şi de-acum încolo…

– Procurorul Liviu Vasilescu: NU MAI VORBIŢI CU MONICA! LĂSAŢI-O AŞA! Deci, aţi vorbit cu mine, aţi spus ce aveaţi de spus, dacă vă întreabă doamna Monica şi, cu asta, basta.

– Alina Vasile: Îi zic să nu mai vorbească la nimeni, oricum, nici la tatăl ei nu i-a povestit după ce a venit la dvs.

– Procurorul Liviu Vasilescu: NU MAI VORBIŢI CU NIMENI! Deci, ce-aţi vorbit cu mine, nu mai vorbiţi cu nimeni, NICI CU MONICA! Îi spuneţi că eu am spus ca să nu se mai vorbească cu nimeni.

– Alina Vasile: Ok.

– Procurorul Liviu Vasilescu: Aţi vorbit cu mine, punct! Atît.”

BOMBĂ din rechizitoriu: Dincă o mai luase pe Luiza Melencu la ocazie și înainte să o răpească

Pornirea procurorului împotriva Monicăi Melencu venea din faptul că mama fetei încerca să afle din orice sursă ce s-a întîmplat cu Luiza, ceea ce, în opinia lui, ar fi încurcat ancheta. Numai că, iată!, după 10 luni de zile, nici el şi nici ceilalţi anchetatori nu au reuşit să afle nimic, iar acum cazul Luizei se regăseşte în Rechizitoriu ca omor înfăptuit de Gheorghe Dincă, deşi chiar procurorii DIICOT recunosc în Rechizitoriu, la pag. 139, că nu există probe în acest sens.

Ştim, însă, că imediat după această convorbire telefonică, atît Monica Melencu, cît şi Stelian Iordache, mama, respectiv, bunicul Luizei, au fost supuşi la detectorul de minciuni de către acelaşi procuror Liviu Vasilescu, fiind bănuiţi că ascund date despre dispariţia Luizei Melencu!

În final, după apariţia Cazului Alexandra, tot procurorul Liviu Vasilescu este cel care a venit la Caracal cu fotografia maşinii lui Gheorghe Dincă, pe care o avea în dosar din primele zile ale cazului Luiza, dar pe care nu a valorificat-o!



Ati incercat sa gasiti informatii despre fata, ea nefiind gasita. ati incercat sa ajutati familia

- Adevarat.

- De ce neapărat în Austria? Că nu era niciun indiciu că fata ar fi în Austria..

- Ideea a fost că…

- Dvs aveati o comunitate in austria si poate stia cineva ceva de ea. ok. si domnii astia, fiind de bunacredinta, se ofera sa ajute - 15.08 - si v-au ajutat cu diferite postari, cu diferite astea.

- Si petitii…am intrat si am scris petitii…am scris la Politia Romana. am, trimis la Politia romana, politia de frontiera si am mai trimis undeva…email cu date, cu numele, cu seria de pe buletin…si mi-au fost aprobate. si am scris cu vorbele mele..ma numesc Alina Vasile

- Nu e nicio problema. dreptul la petitie e un drept garantat, dvs puteati sa va adresati oricarei institutii, dar stiati ca exista un dosar in lucru.

- Atunci nu. atunci nu ajunsese la dvs.

- Dosarul era in lucru de cand a disparut fata.

- Eu vorbesc zilnic cu Monica, cu verisoara mea, stiu destul de bine ce s-a intamplat..o luna de zile nimeni nu a…

- Toate chestiunile astea au un anumit mod de investigare. daca dam toate informatiile si toata lumea le stie, or sa vina 200 de nebuni sa va spuna ca au vazut-o …

- Inclusiv astazi de dimineata mi-a scris cineva. Domnul asta, Sile Danila pare sa fie un om de bine din punctul dvs de vedere, dar din punctul nostru de vedere..INTERVINE ALINA:Nu, nu, nu, va inselati..deci verisoara mea v-a pus inregistrarea, am sms-uri in care imi spune ”eu detin informatii si nu o sa le scot pana la…decat la momentul potrivit”. m-am certat cu el

- Ce inseamna chestiunile astea cu ”eu detin informatii, nu le scot decat la momentul potrivit”

- Sambata sau nu stiu cand…am toate mesajele pe telefonul meu…i-am zis ”cine mama dracu te crezi tu? Corado Catani? Te crezi de la FBI? Zic lasa oamenii sa isi faca treaba, tu chiar nu-ntelegi?” -

- Asta cand s-a intamplat?

Deci….aaa…in contradictoriu va spun sigur ca a inceput din momentul in care a bagat-o pe verisoara mea sa faca live-ul si i-am spus sa nu mai ceara detalii. nu mai stiu

- Deci de ceva vreme…

- Eu i-am cerut lui asa - Sile, daca ai inregistrarea cu femeia aia care spune cine a luat-o pe Luzia, unde a dus-o, cum a trecut-o vama..ca stiti povestea, ca a trecut-o vama morfinata, ca a luat-o cu o masina o doamna

- Asta am aflat acum, nu stiam ca e mai veche. de când e povestea asta? povestea asta cu trecutul la vama…?

- Atunci cand a zis ca a rapit-o femeia aia cu ochii verzi, cu parul pana la umeri

- Cine a zis asta?Cand?

- Monica…Mie Monica mi-a zis..

- Cand?

- Dar v-ati gandit ca….. e cel putin ciudata reactia lui

- Cand cineva va spune lucruri…stiu detaliile astea..nu le bagati pe Fb, duceti-va la Politie. ”du-te ma nene la Roma si sesizeaza autoritatile de acolo daca stii” -

- M-a abordat pe Fb…un baiat…detin inregistrarile, tot..mi-a zis sa ii dau nr de tel al Luizei ca el are un program care poate sa detecteze..Am vb cu sora Luizei…

ADN suspect găsit în maşina lui Gheorghe Dincă. Ar putea fi un al doilea complice: "Luiza a fost dată la pont" VIDEO

VASILESCU - Avem si noi aparate din alea

ALINA - Mi-a dat un cod..cu ajutorul fiicei mele…Bianca l-a bagat pe GPS si mi-a dat undeva pe Dunare..

VASILESCU - Ca a gasit telefonul fetei la Dunare

ALINA - Ca l-ar fi depistat undeva la Dunare

VASILESCU - Acum 2 luni…codul asta i l-ati mai dat cuiva?

ALINA - Nelu Genes..

VASILESCU - si el ni le-a dat noua. acum am identificat care era problema cu acele coordonate. E o prostie, nu are legatura cu absolut nimic, e o tampenie - 35.11 Am inteles in mare ideea, ati fost abordati pe Fb si au incercat sa faca ceva manevre cu dvs.

ALINA - Azi dimineata…La 4 zile dupa disparitia Luizei m-a abordat pe Fb un baietel, ca tatal lui lucreaza in Politie si ca tot la fel pot sa ii dau nr de telefon si mi-o poate gasi. Detin nr baiatului, fotografiile cu harta Google, unde a fost telefonul, in Craiova undeva langa o scoala. Cred ca are in jur de 16- 17 ani.

VASILESCU - Ar fi bine sa ne dati si noua relatiile astea, poate vorbim cu tatal care e politist…Ca pana acum noi nu am reusit.

ALINA - Am nr de telefon al baiatului

VASILESCU - Nu va mai uitati la toti tampitii care va spun tot felul de bazdaganii..Va ajuta copilul de 16 ani care are tatal in Politie sa gaseasca unde e pe contul Google telefonul, ca noi aici la DIICOT, care lucram cu terorismul, nu ne pricepem

VASILESCU - Nu le mai credeti, doamne iarta-ma…lasat-i dracu pe toti tampitii, ca va spun numai tampenii. daca vine vreunul si va prezinta o poza cu fata si poate ca seamana cu ea…poate ca aia e o informatie certa, dar restul nu ii mai bagati in seama, doamna, ca va spun numai tampenii.

VASILESCU - Va spun doar un singur lucru - tot zgomotul asta nu a facut decat rau, bine n-a facut. In cazuri de disparitie se spune ” a disparut de acasa persoana asta”, nu ”avem informatii unde s-ar afla, poate avem informatii ca ar fi in Austria sau ar fi in Elvetia” -- restul, cu cat…Cel care poate a savarsit fapta si are informatiile, poate sa ne maipuleze. ne trimite in roma, in austria, si poate fata e in Turcia - Asta n-ati fost sfatuiti bine de la inceput, ca nu ar fi trebuit sa vi se dea voie sa discutati pe media toate prostiile astea -



VASILESCU - exista canale politienesti, exista o urmarire internationala, fata asta are fotografia distribuita la toate unitatile de politie din europa - 40.24 - exista demersuri care se fac, niste verificari legale, oficiale, nu va luati dupa toti gogomanii care va spun ca au coordonatele GPS….aveti incredere intr-un copil de 16 ani si in noi nu aveti incredere -

-Din pacate doamna, ca sa putem discuta cu dansa…apreciem faptul ca e o femeie aflata intr-o situatie..e un om..vorbesti cu ea..dar eu imediat cum vb cu doamna, doamna a vb pe televiziune si cu alti 5 prieteni si asta nu e ok. va dau un exemplu..i-am spus ca e posibil sa facem cercetari in zona..sa nu trageti concluzia ca fata a patit ceva si e acolo..a doua zi, tot satul a stiut ca poltiia vine sa faca cercetari. fiind de bunacredinta, tot satul a aflat ca se fac cercetari - - Lucrurle astea nu se sparg asa..ca se alege praful. doamne iarta-ma e tot interesul ei sa o gasim pe fata. noi ne facem meseria, dar toti din familie ar trebui sa aiba ratiunea asta sa nu imprastie cuvinte peste tot pentru ca se strica lucruri -

Convorbirea a avut loc în ziua de 15 iunie 2019, cu mai mult de o lună de zile înainte de dispariţia Alexandrei. Dosarul dispariţiei Luizei fusese preluat de DIICOT Craiova în ziua de 5 iunie 2019, după ce fata dispăruse în ziua de 14 aprilie 2019.

Apelul a fost iniţiat de Alina Vasile şi soţul său, după ce procurorul Liviu Vasilescu încercase de mai multe ori să-i contacteze. Ceea ce surprinde este faptul că imediat după această convorbire, în aceeaşi zi, 15.06.2019, ora 20:45, procurorul Liviu Vasilescu autorizează supravegherea tehnică (ascultarea telefonului) pe numele lui Stelian Iordache, bunicul Luizei, cerînd apoi instanţei emiterea unui mandat pentru 30 de zile, care a fost apoi prelungit timp de două luni, aşa cum se vede în Rechizitoriu.

Înregistrarea completa a convorbirii, prezentată de Cotidianul.ro: