Victor Costache: "Condiţia să vin în Guvern a fost să operez. Şi un alt secretar de stat operează în weekend la Huşi"

Victor Costache a spus la România TV că înainte de a accepta să preia mandatul de ministru al Sănătății a făcut demersurile necesare pentru a afla dacă va avea în continuare dreptul de a opera.

”Nu am ascuns niciodată că lucrez în weekend la Sibiu și operez împreună cu echipa mea. Este singurul centru de boli cardiovasculare. Unele cazuri sunt operate de echipa mea, iar unele cazuri mai complexe le operez în weekend. Aceasta a fost și înțelegerea cu primul ministru când am preluat acest mandat. Pentru aceasta am făcut demersuri cu două/trei săptămâni înainte. Am depus o cerere către Agenția Națională de Integritate pentru a ști dacă pot fi ministru și să am voie să operez în weekend. Răspunsul a fost pozitiv. Cei de acolo mi-au spus: stimate domn, sunteți ministrul Sănătății și este firesc să puteți fi și medic în continuare, și să operați” .

Acest caz nu a fost singular.Ministrul mai spune că de-a lungul timpului au existat mai multe cazuri în care miniștrii Sănătății au operat.

”Au fost mai mulți miniștri și secretari de stat din domeniul sănătății care au operat, începând de la Voinea Marinescu în anii 80 până în această perioadă. Suntem 3 chirurgi în conducerea MS. S-a bătut mult moneda pe faptul ca eu operez si Horatiu Moldoveanu lucrează în weekend și seara, dupa orele de program. Și Nelu Tataru operează în weekend la Husi. Vedeti cum se creeaza aceste discriminari pe nederept intre public si privat? Au fost atacati pe nedrept cei care lucreaza conform legii la privat si nu s-a spus nimic din colegul din sistemul public si este firesc ... in mod nomal acest lucru nu conteaza, suntem mediici ne facem meseria si ne facem si datoria fata de MS in timpul programului” , a spus ministrul Sănătății la România Tv.

Citește și Ministrul Sănătăţii şi secretarul de stat operează în continuare în clinici private care ar urma să primească bani de la stat

Reamintim că Victor Costache încasează de la Clinica Polisano 594.330 lei anual, ceea ce înseamnă aproape 50.000 lei lunar. Dacă mai adăugăm aici cei 196.338 de lei pe care actualul ministru i-a încasat anul trecut de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, unde este conferenţiar, rezultă că Victor Costache câştigă lunar nu mai puţin de 65,8 mii lei, adică aproape 14.000 de euro. În ceea ce o priveşte pe soţia lui Victor Costache, aceasta încasează un salariu lunar de 3.800 de lei din poziţia de cercetător la Universitatea din Sibiu. Pe lângă aceste sume, familia Costache mai are în conturi aproximativ 50.000 euro, 9.000 de dolari şi 32.500 lei.

În ceea ce-l priveşte pe secretarul de stat Horaţiu Moldovan, acesta a încasat anul trecut de la Sanador nu mai puţin de 1,3 milioane lei, adică a avut un salariu lunar de 108,3 mii lei, adică peste 22.000 euro.

Ministrul Sănătăţii, atact la Victor Ponta: I s-a aprins becul roşu

Reamintim că, marţi seară la Digi 24 preşedintele Pro România a citit fragmente dintr-un mail despre care susţine că a fost trimis de ministrul Sănătății, Victor Costache, către secretarii de stat din minister, mesaj în care scrie că „prietenii noștri" au trimis unele observații pe care le vor introduse în legislație.

„Ataşat găseşti ordinele ATI şi IMA rescrise de prietenii noştri, le păstrezi doar pentru tine şi Horaţiu deocamdată. Pregătim punerea rapidă în transparenţă luni, cel târziu marţi. Încă îmi e neclar cum pot numi cele două CL specifice, probabil în acelaşi timp, poţi şi tu să te interesezi?", este fragmentul citit de Ponta.

"Dacă un ministru PSD trimitea aşa ceva, îl aresta DNA direct din şedinţa de Guvern", a continuat Ponta.

Ministrul Sănătăţii a reacţionat la aceste afirmaţii.

"În primul rând ar trebui să avem un pact pe sănătate să nu o introducem în lupta politică. Victor Ponta a introdus spitalele private în programele naţionale de sănătate. Această normă legistativă a fost introdusă de Ponta când ministu era Bănicioiu. Din păcate suntem în an electoral iar la Ponta s-a aprins butonul rosu. Domnia sa a asociat acest bec rosu cu posibilitatea de a deveni prim ministru. Acum 10 când a fost o reforma in sănătate si manipuland opinia publica a ajuns premier. Şi acum are aceeaşi strategie. Nici nu are rost să comentăm", a spus Victor Costache.

Citește și Victor Ponta a citit un mail exploziv al ministrului Sănătăţii către secretarii de stat:"Ordinele rescrise de prietenii noştri"