Victor Ponta: PSD se distruge singur. Nici nu cred că e bine să revină la guvernare

Victor Ponta a analizat cum cel mai mare partid din România, PSD, a pierdut două milioane de votanţi între alegerile din 2014 şi alegerile din această toamnă. "Faţă de 2014 s-au pierdut două milioane de votanţi. Nu au vrut să voteze cu candidatul Dăncilă. Trebuie să vezi de ce ai supărat două milioane de români. Trebuie să vezi de ce în diaspora ai 94% din votanţi împotriva ta. În România fără o opoziţie de stânga ne va merge foarte greu", spune Ponta.

Liderul PRO România anunţă că PSD se distruge singur. "Nici nu zic ca PSD să revină la guvernare. După 7 ani e bine să mai stai prin deşert".

Despre adoptarea Bugetului

Victor Ponta a declarat că Ludovic Orban nu va avea nicio emoție să treacă bugetul în Parlament, deși Klaus Iohannis i-a propus să o facă prin asumarea răspunderii parlamentare.



Fostul lider PSD a reamintit declarațiilor șefilor din PNL care spuneau, înainte de a ajunge la putere, că nu vor primi parlamentari din PSD sau cu trecut pesedist.



”Au zis că nu iau traseiști. Și Klaus Iohannis, și Rareș Bogdan, și Orban. Săptămâna asta au luat de la PSD. Am înțeles că vor veni cu bugetul ca să îl treacă prin asumare. E cea mai mare greșeală. Va trece, nu e problemă, au majoritate. În opoziție o să fim vreo 15. Dacă ai votat guvernul Orban, nu mai ești traseist. Ei dau afară amantele altora și le pun pe ale lor. Nu rezolvi problema în felul ăsta.



Aș vota o moțiune de cenzură, chiar aș iniția-o pe o temă de importantă. Nu avem numărul necesar, dar o să inițiem. Dacă vor veni cu tăieri de pensii și salarii fără să spună ce pun în loc. Dacă nu măresc pensiile așa cum au promis, cu 40%, nu cred că pensionarii vor ieși în stradă ca să se bată cu jandarmii. Ar trebui să le spună adevărul”, a spus Victor Ponta.

