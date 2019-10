Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă şi-a lansat sâmbătă candidatura la Preşedinţie: Va fi un adevărat război VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă și-a lansat candidatura la Preşedinţia României sâmbătă, la Romexpo. Câteva mii de susţinători ai PSD au venit la lansarea candidaturii, alături de liderii social-democrați. La sosire, Viorica Dăncilă, care a venit împreună cu soţul ei, a dat mâna cu susţinătorii şi le-a transmis: "Mergem până la capăt şi vom învinge". Evenimentul a început cu intonarea Imnului naţional şi urmează să fie prezentate o serie de videoclipuri electorale. Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia "Eye of the Tiger" de la Survivor. "Intru în campania electorală cu dorinţa de a învinge, cu gândul la fiecare român care trebuie să creadă în această ţară şi în viitorul lor, cu dorinţa de a avea alături de mine cât mai mulţi români, echipa PSD şi fiecare care are o speranţă şi încredere că putem să mişcăm lucrurile în această ţară. Am demonstrat acest lucru ca prim-ministru, pot să mă uit în ochii fiecărui român, nu am luat nicio măsură împotriva românilor şi cred că pot demonstra aceeaşi determinare şi aceeaşi luptă pentru România şi pentru români în calitatea de preşedinte", a afirmat Viorica Dăncilă înainte de a intra la evenimentul de lansare a candidaturii la prezidenţiale, organizat la Romexpo. Viorica Dăncilă a declarat în discursul de lansare a candidaturii pentru prezidenţiale că moţiunea de cenzură a fost primul pas dintr-un plan "elaborat şi meschin" de a elimina PSD din competiţie, solicându-le social-democraţilor să fie uniţi pentru a câştiga alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale. "Cei care ne-au vrut doborâţi vor fi taxaţi la vot de români, îşi vor devoala impostura şi vor arăta cum sunt: o gaşcă de amatori, avidă de putere, cu care nu ştiu ce să facă, cum să o pună în slujba ţării", a susţinut Dăncilă. Ea le-a transmis social-democraţilor că trebuie să lupte în această campanie electorală pentru victorie şi să nu se îndoiască de puterea pe care o au împreună. "Nu vor fi simple bătălii de campanie, va fi un adevărat război, în care va fi nevoie să ne punem solidaritatea şi munca, dar şi inimile şi curajul de care putem da dovadă. Şi o vom face şi acum, ca de fiecare dată. (...) Nu fugim, noi nu abandonăm, forţa noastră nu e trecătoare. (...) Aceste forţe cu care noi luptăm, vor distrugerea PSD, dispariţia ca partid, au spus-o în discursul public, este singurul lor obiectiv", a afirmat Viorica Dăncilă. Ea a amintit de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament, care a dus la căderea Guvernului pe care îl conduce. "Credeţi că vor să guverneze? I-aţi văzut cu un program pentru ţară, dispuşi să preia guvernarea? (...) Ştiau că e o victorie de etapă şi că mai aveau de muncă dacă voiau să ne doboare", a mai susţinut Dăncilă. loading...

