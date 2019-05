Liviu Dragnea: Eu am luat decizia de a anula mitingul de la Bucureşti

"Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri, după ce am discutat cu toţi colegii care se pregătiseră să vină în Bucureşti şi am spus că cel mai important pentru noi este ca în ultima săptămână, în fiecare zi, în fiecare seară, să stăm în dispozitivele de campanie, să discutăm cu oamenii. Decât să aducem 100.000 de oameni la Romexpo într-un miting, care sigur, e important, dar este cu o zi înainte de a se termina campania, mai bine preferăm să rămânem în oraş. Am fi vrut să îl facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu, weekendul e ocupat de PNL şi USR, iar să îl facem tot în weekend în altă parte a Bucureştiului, înseamnă că blocam tot oraşul", a spus Liviu Dragnea.