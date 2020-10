Liviu Pop, scos de pe lista PSD pentru alegerile parlamentare. "Să candidez din partea altui partid?"

Liviu Pop isi intreaba prietenii, prin intermediul unei postari pe Facebook, ce ar trebui sa faca in continuare.

Marian Oprişan a cedat presiunii şi nu mai candidează la parlamentare. marcel Ciolacu: "Mă bucur că a luat această decizie"

Ecaterina Andronescu lipseşte de pe lista PSD Bucureşti pentru prima dată după 24 de ani

"Desi am fost votat pentru prima pozitie la Senat de CEX PSD Maramures, am fost inlaturat de pe lista. Ce decizie credeti ca ar trebui sa iau: Sa raman in PSD? Sa imi dau demisia din PSD? Sa candidez din partea altui partid? Altceva? Va multumesc pentru eventualul raspuns. Respect!", a scris Liviu Pop.

Şerban Nicolae nu mai candidează pentru un nou mandat de parlamentar din partea PSD. Marcel Ciolacu a dat explicaţia