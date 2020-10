Oprişan a cedat presiunii şi nu mai candidează la parlamentare. Ciolacu: "Mă bucur că a luat această decizie"

Una dintre surprizele anunţate de Marcel Ciolacu în conferinţa de presă ce a urmat Consiliului Politic Naţional a fost faptul că Marian Oprişan a fost convins să renunţe la candidatura la parlamentare şi va rămâne vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

"Prioritatea nostra este, desi suntem pregatiti toatl pentru aceasta lupta politica, sanatatea romanilor. Specialistii ar trebui sa fie cei care sa ne spuna ce avem de facut, nu Iohannis, nu Orban. In doua saptamani romania intra in campania electorala, iar azi avem cel mai mare numar de candidati. Daca multiplicam cu 10, cum ne spun specialistii, ajungem la 50.000.", a declarat Ciolacu.

"La candidatul de la Mehedinti este vorba de un proces civil, nu pot sa vad daca toti candidatii au procese cu soacra. Va pun la dispozitie documentele si veti vedea ca se judeca pe o amenda.

Domnul Tilvar deschide lista de la Senat, domnul Oprisan doreste sa ramana in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea. Acum cateva minute domnul Oprisan a acceptat si ma bucur ca a luat aceasta decizie.", a mai explicat presedintele PSD.

Ciolacu: Îmi pare rău că domnul preşedinte rămâne în agenda politică a unui singur partid, PNL

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că preşedintele Klaus Iohannis rămâne "în agendă politică a unui singur partid" - PNL.



"Am urmărit discursul preşedintelui Iohannis. Se continuă în acelaşi ritm, la începutul discursului preşedintele încearcă să fie preşedintele României şi pe urmă devine preşedintele PNL, cu toate că astăzi am avut iarăşi un număr record de infectări de coronavirus. Îmi pare rău că domnul preşedinte rămâne în acest regim politic şi într-o agendă politică a unui singur partid, PNL. În continuare eu sunt un om de bună-credinţă şi sper ca până la urmă preşedintele României să îmbrace haina constituţională de preşedinte. Şi, nu în ultimul rând, mă aşteptam să facă un apel către toate forţele politice să aibă o discuţie în ceea ce priveşte criza sanitară cu care se confruntă în acest moment România. Noi, PSD, am hotărât să trimitem cei mai buni specialişti din domeniul medicinei în acest moment din România în Parlament pentru a duce această luptă şi legislativ, o luptă care va fi de durată. Dacă anumite probleme economice le putem îndrepta, cum ar fi împrumuturile guvernului Orban şi ale domnului Cîţu, pe care le vom plăti cu toţii în următorii 10 ani, fără să ştim unde au fost folosiţi aceşti bani, sănătatea românilor nu poate fi înapoiată de absolut nimeni", a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.



El a adăugat că a avut discuţii cu ceilalţi lideri politici cu reprezentare în Legislativ despre data alegerilor parlamentare şi că aşteaptă să vadă ce face preşedintele Klaus Iohannis cu legea privind alegerile parlamentare pe care o are la promulgare.



"Noi nu putem iniţia o lege cu data alegerilor până nu avem o lege premergătoare promulgată de preşedinte. Dacă legea se întoarce în Parlament, o vom vota din nou", a spus el.

PSD a finalizat miercuri seară toate listele pentru Parlament, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, a anunţat preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.



"Am finalizat toate listele pentru Parlamentul României, atât la Cameră, cât şi la Senat, în această seară. A durat mai mult deoarece au fost anumite modificări în urma deciziei luate de către mine şi colegii mei la prânz ca niciun candidat al PSD să nu fie trimis în judecată pentru o speţă penală. Toţi colegii au înţeles această necesitate şi au fost patru sau cinci modificări din ţară. În acest moment PSD este pregătit pentru lupta hotărâtă de către Guvern pentru 6 decembrie", a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Lista completă a candidaţilor PSD:

Argeş

Senat: Puiu Ovidiu, Stochici Cristina Maria, Enache Valentin

Cameră: Simona Bucura Oprescu, Pavelescu Nicolae, Georgescu Nicolae, Mihalcea Remus

Braşov

Senat: Dunca Marius, Toanchina Marius Gheorghe, Henegar Ioana Adriana

Cameră: Rosaliu Marian Iulian, Predescu Ana Loredana, Patrascu Lucian

Botoşani

Senat: Trufin Lucian, Lupaşcu Costel, Guraliuc Elena Ramona,

Cameră: Marius Budai, Şlincu Dan Constantin, Pătrăuceanu Constantin Niculai

Ilfov

Senat: Mihai Alfred Laurenţiu, Iordache Viorel, Bolintineanu Gheorghe

Cameră: Ghiţă Daniel, Burghiu David Alexandru, Coman Ion Tudor

Dâmboviţa

Senat: Titus Corlăţean, Gilia Claudia, Săvoiu Ionuţ

Cameră: Vulpescu Ioan, Holban Georgeta, Popa Radu Mihai

Giurgiu

Senat: Robert Cazanciuc, Basangiac Constantin, Bălan Cristina

Cameră: Mina Marian, Dinu Elena, Toma Bogdan

Iaşi

Senat: Popa Maricel, Cojocaru Bogdan, Boişteanu Paul Corneliu, Boca Adrian Florin

Cameră: Toma Vasilică, Cîtea Vasile, Ostaficiuc Marius Eugen

Ialomiţa

Senat: Ţintă Ştefan, Grigore Emil Cătălin, Toma Nicoleta

Cameră: Muşoiu Ştefan, Dumitrescu Raluca Georgiana, Patrichi Liviu Daniel

Mureş

Cameră: Gliga Dumitriţa, Florin Buicu

Senat: Azamfirei Leonard, Pop Cosmin, Bardoşi Dragoş

Sălaj

Cameră: Neagă Florian Claudiu, Panie Sergiu, Cheşchi Ioan

Senat: Pop Gheorghe, Fort Călin Cristian, Man Dorel Liviu

Teleorman

Senat: Cristescu Ionel Dănuţ, Dumitrescu Mircea, Vişan Iuliana Valentina

Cameră: Piper Savin Florin, Stancu Paul, Panagoriţ Ioana

Tulcea

Senat: Eugen Teodorovici, Vizauer Lavinia

Cameră: Furtună Mihaela, Luca Andaluzia, Avram Marian

Vaslui

Senat: Gabriela Creţu, Caragaţă Valeriu

Cameră: Popică Eduard Andrei, Solomon Adrian, Stativă Irinel Ioan

Vâlcea

Senat: Matei Constantin Bogdan, Mihăilescu Gheorghe

Cameră: Popa Ştefan Ovidiu, Oteşanu Daniela, Neaţă Eugen