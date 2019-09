Londra, Bucureşti, Constanţa. Cele mai emoţionante momente ale Simonei Halep în 2019, dezvăluite de ea însăşi VIDEO

După cum se poate vedea în clipul de mai jos, prima imagine care îi vine în minte Simonei Halep este cea în care ţine în braţe trofeul de la Wimbledon.

A doua cea mai frumoasă amintire a Simonei Halep este primirea de care a avut parte pe Naţional Arena, acolo unde a prezentat trofeul în faţa a peste 25 de mii de spectatori.

Nu în ultimul rând, Simona nu putea uita nici de ceremonia inedită pe care a avut-o la Constanţa, ea făcând turul oraşului într-un autocar descoperit.

The feeling of winning Wimbledon was very special and cannot be put into words.



