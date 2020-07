Lora, în sfârşit acasă, după 5 luni de izolare în Bali. Vrea să se întoarcă, din nou, pentru câteva luni "Abia aştept"

„Întoarcerea acasă a fost peste aşteptările noastre. Am fost foarte bine primiţi de la vamă, avionul nostru nu a mai putut să aterizeze în România din cauză că deodată e zonă roşie şi am aterizat în Sofia. De acolo a venit o firmă de transport care ne-a luat.

În prima zi am aruncat bagajele în living. Nu le-am desfăcut nici acum. Am fost să ne vedem prietenii. A doua zi a fost ziua mea de naştere. Apoi am început intâlniri, studio-uri am avut şi o şedinţă foto azi”, a explicat Lora.

Lora spune că locul în care a fost izolată atâta timp fără să vrea a devenit un loc de suflet care a ajutat-o să aprecieze fiecare moment din viaţă, așa că peste câteva luni, aceasta şi-a planificat să meargă din nou în Bali.

„Abia aştept să ne întoarcem. Cred că în februarie ne întoarcem în Bali, să stăm câteva luni, pentru că acolo fiind energia în aşa fel devin mult mai creativă şi am timp să dezvolt brandul de skin-care. Urmează să lansăm 3 produse şi abia aştept”, a declarat aceasta.

Lora, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea mamei sale

Lora a izbucnit pe reţelele de socializare din cauza conflictelor existente în România, în contextul pandemiei de coronavirus. Aflată de aproximativ cinci luni izolată pe insula Bali, cântăreața a scris un mesaj dur, unde a dezvăluit şi detalii neştiute despre moartea mamei sale.

"Pot înțelege multe pe lumea asta. Mai mult decât această pandemie mă îngrijorează alta. Pandemia de EGO. Și la cei mai modești intelectual dar şi la cei mai înzestrați, ego-ul se manifestă prin convingerea că "ei ştiu mai bine". Pot înțelege lipsa de încredere în anumite autorități. De când lumea cei de la putere au fost acuzați de tot felul de abuzuri, unele pe bună dreptate.

Cineva din păcate, a adus-o pe mama mea în subiect. Nu era pandemie când mama mea murea cu mine de mână, în casă și abia am găsit ajutor pentru toată perioada aia, cea mai îngrozitoare din existența mea. Am fost ignorată și m-am simțit abandonată chiar și de medicul ei curant. Oameni buni şi oameni de kkt care ne fac să ne pierdem încrederea şi speranța în "mai bine" sunt peste tot. Oameni care vor și ei atenție într-o situație de genul ăsta, care sunt în stare să spună și să facă orice sunt peste tot.

"Turma" celor care spun "poartă mască în p... mea" este cea care indiferent de ceea ce crede știe că nu e momentul să pariem cu viața și să ne jucăm de-a "hoții şi vardiştii" cu virusul, oamenii și viețile lor.

TOŢI am pierdut ceva în perioada asta. Unii bani, alții familie, unii încredere, afaceri, libertate..etc dar e momentul să ne focusăm pe depășirea acestui coșmar aşa cum încearcă toată planeta. E greu, pentru că suntem ființe libere și sociale dar cu cât suntem mai uniți şi scădem riscurile îmbolnăvirilor cu atât și cadrele medicale alea bune, vor avea timp să trateze lumea. Multă sănătate vă doresc", este mesajul transmis de Lora.