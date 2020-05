SURPRIZĂ! S-a aflat care este a doua pereche de la Asia Express, sezonul 4. Este un cuplu foarte îndrăgit de public

"Noi acum lucrăm deja, deși nu știm cum se va face. Noi lucrăm. Și anul trecut, în luna aprilie-mai deja lucram. La casting se lucrează deja. Imediat ce se termină un sezon începe să se lucreze la următorul sezon. Eu fac castingul după cum simt. Mi se propun mulți oameni și încercăm să-i amestecăm. Lucrăm cu o echipă și lucrurile sunt cam amestecate", a spus Mona Segall, Producătorul General al emisiunii Asia Express.

Dacă în urmă cu puțin timp, publicul a aflat că prima potențială echipă din Asia Express ar putea fi Cătălin și Livia Bordea, potrivit lui Dan Capatos, care a dezvăluit că producătorii le-ar fi făcut o ofertă celor doi, acum, s-a aflat a doua echipă.

Este vorba despre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, care s-ar afla în discuții cu producătorii emisiunii.

Cristina Ciobănașu a făcut parte din fenomenul LALA Band și a jucat în serialul Pariu cu viața, al aceluiași post de televiziune. Tot atunci l-a cunoscut și pe Vlad, cel cu care are o relație de aproape zece ani.

Lora a răbufnit şi a făcut dezvăluiri despre Asia Express de la Antena 1

Lora şi Ionuţ Ghenu sunt blocaţi acum în Bali, însă a avut recent o intervenție la Virgin Radio, unde a povestit relaxată despre vacanța prelungită din cauza pandemiei, dar a ajuns să vorbească şi despre experiența "Asia Express".

Solista a răbufnit și a spus ceea ce telespectatorii nu au putut vedea la televizor.

"Noi am fost atat de hateriți de oamenii cu care am împărțit primul sezon Asia Express căci, cu toată modestia, aveam niște viteze în plus. Eu am luat jocul ăsta foarte în serios din prima, pentru că am fost remunerați foarte bine ca să participăm la Asia Express

Și nu am vrut să creadă oamenii că nu acord importanță acestui proiect. Și, pentru că eram fan al acestui gen de aventură, m-am montat foarte bine de acasă. La noi jocul a fost foarte real.

Noi nu opream să mâncăm, noi nu mergeam la toaletă și, crede-mă, mi s-au întâmplat tot felul de chestii pe care oamenii nu le știu, dar ca femei ți se întâmplă lucruri în atât de multe zile. Și e foarte nasol să se întâmple chestia asta acolo, în viteză, în cursă, și să nu ai parte de sprijinul colegilor.

Sunt multe lucruri care nu s-au dat la televizor și care au fost făcute să pară altfel. Am fost un pic dezamăgită.

Uite, eu când am văzut sezonul 3 de la Asia Express, atât de tare mi-a plăcut. Și mi-a plăcut prietenia dintre Bontea și Fodor, și Speak și cam astea au fost și aștepările noastre. Nu aveam decât să aflu mai târziu, când am ajuns acasă, că situația a fost complet diferită, toți colegii credeau că îi bârfim foarte urât la interviuri, drept pentru ei au vorbit foarte urât despre noi la interviuri sau râdeau de mine când mi-a fost rău. Lor așa li se spunea.

Acum ne-am reglat conturile, pentru că au văzut și ei că nu a fost așa. Uite, Vica îmi scrie foarte des și i-a părut rău că a crezut despre mine acele lucruri.

M-a usturat experiența aceea văzută de acasă altfel decât am trăit-o. Era și primul sezon, sezon de sacrificiu", a declarat Lora.