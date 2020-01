Lora, în doliu! Mama ei s-a stins din viaţă: "Drum lin... Ai plecat cu jumătate din inima mea"

"Cine are părinţi, pe pământ nu în gând. Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând.." Drum lin mama scumpă..ai plecat cu jumătate din inima mea", a scris Lora pe pagina sa de Facebook.

Devastată din cauza pierderii, vedeta a făcut publică alături de mesaj doar o imagine cu o lumânare. Vedeta avea o relație foarte apropiată cu mama ei, deși mărturisea în trecut că în copilărie nu a fost deloc răsfățată de către aceasta.

Mama Lorei, Mihaela Petrescu, se lupta de mai multă vreme cu boala. Femeia originară din Vaslui ar fi dus o grea suferință din pricina cancerului.

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de aproape cinci ani

Cântăreața Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de mai bine de aproape cinci ani… și aproape de tot atâta vreme, ei sunt o echipă și pe plan profesional, el fiind managerul artistei. De-a lungul timpului, vedeta a recunoscut că a fost cerută de soție de mai multe ori.

”Suntem într-o continuă vervă, muncim foarte mult, ne respectăm contractele. Am trecut și prin faza asta de teamă, am tot felul de momente, dar când sunt puțin liniștită și am timp să mă gândesc la asta, îmi dau seama că nu mi-e teamă, pur și simplu nu am grabă la măritat. Și el înțelege lucrurile acestea. Suntem împreună de patru ani și jumătate, mergem spre cinci”, a declarat cântăreața pentru libertatea.ro.