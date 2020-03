Loredana Chivu, fotografiată în timp ce se sărută cu un cunoscut manelist, în avion. Imaginea a devenit publică

Recent, Loredana Chivu a fost surprinsă în timp ce se săruta pasional cu manelistul Nikolas Sax, în avion. Deşi încerca să se ascundă în spatele unei perechi de ochelari de soare, iar tânărul avea gluga pe cap, cei doi au fost deconspiraţi de un martor.

Loredana Chivu şi-a pus grăsime în posterior

Loredana Chivu are mai multe operații estetice, iar mai nou și-a pus "grăsime" în posterior. Imaginea a stârnit și zâmbete, fiindcă părerile sunt împărţite: unii fani o luadă, alţii o critică.

Loredana Chivu a dorit să le ofere fanilor o nouă surpriză şi a postat pe pagina de socializare o fotografie în care este îmbrăcată în alb, scoţându-şi în evidență posteriorul atât de controversat.

Loredana Chivu a stârnit hohote de râs. Cum a apărut îmbrăcată pe partie, la Rânca FOTO

De altfel, Loredana Chivu și-a schimbat silicoanele de trei ori până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale, și-a făcut rinoplastie, injectându-și și buzele şi posteriorul de care este atât de mândră.

"O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa.

Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine.

La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei", a declarat Loredana Chivu.

Loredana Chivu, când şi cu cine şi-a pierdut virginitatea

Loredana Chivu a primit un cadou important de la bărbatul cu care şi-a pierdut virginitatea. Pe atunci, nu era foarte cunoscută.

Loredana Chivu a avut o relaţie de cinci ani cu Alex Necula, bărbatul care a făcut-o femeie. Drept răsplată că era virgină, tânărul a achitat facturile atunci când blondina şi-a mărit bustul şi buzele.

Loredana Chivu, apariţie ŞOC la mormântul lui Arsenie Boca. Fanii au făcut-o praf FOTO

"Pentru ca a fost virgina, Alex i-a pus Loredanei silicoane, i-a dat bani sa isi umfle buzele si ii satisfacea toate capriciile. Ea isi cumpara haine aproape zilnic, ceasuri, parfumuri. Totul pe banii lui Alex. La randul ei, Loredana mai trece cu vedea escapadele iubitului eu. Il si iubea, dar nici nu vroia sa piarda confortul de care se bucura", a dezvăluit o prietenă apropiată blondinei din acea perioadă.