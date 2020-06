Ludovic Orban, ANUNŢ de ultimă oră despre magistrala 5 din Drumul Taberei

Ludovic Orban a făcut, luni, o inspecție la Magistrala 5 de metrou, din Drumul Taberei, care ar fi trebuit să fie gata luna aceasta, dar a cărei inaugurare s-a amânat din nou.

"Dezvoltarea metroului a reprezentat și reprezentă o prioritate pentru mine. Cât am fost ministru am reluat investiții la tronsonul 1 mai Laromet și am finalizat patru stații de metrou. Acest proiect al tronsonului de pe magistrala 5 Drumul Taberei este pornit încă din perioada respectivă. Important este că astăzi această magistrală prinde contur sunt în curs și prind contur.

Investițiie au utilitate, e o lucrare complexă care conține elemente de noutate. Numărul de scări rulante e cu 50% mai mare decât cel din celealte stații. Sistemele automatice sunt ultra moderne. Când va fi gata din punct de vedere tehnic va fi pus în circulație", a declarat Orban.

De asemenea, în vizita la magistrala 5 de metrou, premierul Ludovic Orban a vrut să meargă cu metroul pe noua magistrală, ca să vadă toate stațiile, dar a avut și curiozitatea de a vedea cum se conduce o garnitură subterană. Orban a mers în cabina mecanicului și a pus mâna și pe maneta de direcție.

La opt ani de la începerea lucrărilor la Magistrala 5, au avut loc primele teste. În imaginile furnizate de Club Feroviar se pot observa primele trenuri care circulă fără călători pe această magistrală.

Ultimul termen avansat de autorități pentru punerea în funcțiune este "la sfârșitul verii". Începute în anul 2012, lucrările s-au oprit brusc un an mai târziu, când fondurile alocate acestui proiect de investiții au fost tăiate.