Masca ar putea deveni OBLIGATORIE în judeţe cu incidenţă COVID peste 1.5 la mie. S-ar putea limita deplasările pe timp de noapte

"Am facut o evaluare si am transmis o serie de mesaje simple. Intarirea activitatii DSP-urilor, in special cresterea numarului de paturi ATI, intarirea activitatii de anchete epidemiologice, astfel ca in termen de maxim 24 de ore sa se poata dispune izolarea contactelor, o mai buna interactiune cu publicul la nivelul DSP-urilor.

Am discutat de implementarea unor masuri deja hotarate la prelungirea starii de alerta: accentul pe telemunca, pentru a reduce aglomeratia din transportul public, decalarea programului de incepere, prin inceperea la ore diferite a muncii, astfel ca fluxul din transportul in comun sa fie decalat. Am solicitat Politiei de circulatie sa intensifice controalele intra si interjudetean, unde se pare ca sunt mai multe cazuri in care nu se respecta masurile de preventie.

Citeşte şi: Restricţii în Bucureşti, prelungite 14 zile. Şcolile rămân ÎNCHISE. Traian Berbeceanu: Rata de infectare în Capitală este 3.91

Am solicitat prefectilor sa comunice cu primarii pentru impunerea unor decizii impotriva agentilor economici unde nu se respecta masurile de protectie sanitara. La reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta vom analiza propunerea de introducere a portului mastii in toate judetele unde se depaseste rata de 1,5 la mie. Sigur, propunerea va trebui transpusa in hotarare de guvern, probabil joi, pentru ca maine sunt plecat in Israel.

In Salaj pragul ridicat se datoreaza catorva localitati unde s-a atiins si depasit pragul de 6 la mie si am solicitat aplicarea carantinei. In localitatile unde se instituie carantina, se poate dispune si masura de a limita deplasarile pe timpul noptii. Nu se va discuta masura inchiderii parcurilor pe timp de noapte. Portul mastii reprezinta una dintre cele mai eficiente metode de preventie si consideram ca de la 1,5 la mie trebuie instituita obligativitatea.", a declarat premierul Ludovic Orban, după o videoconferinţă cu prefecţii şi celelalte instituţii de la nivel judeţean implicate în lupta anti COVID.

Citeşte şi: DOCUMENT. Intrări şi ieşiri separate în pieţe şi distanţare socială. Toate restricţiile valabile de marţi în Bucureşti

De asemenea, Orban a precizat că s-a discutat despre implementarea unor măsuri care au fost decise la prelungirea stării de alertă, precum decalarea programului angajaţilor.

"Accentul pus pe telemuncă sau muncă la domiciliu, astfel încât să reducem aglomeraţiile din transportul public. De asemenea, am solicitat prefecţilor, împreună cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă, să discute cu agenţii economici, în special cu marii angajatori, astfel încât să asigure decalarea programului de începere, pentru a reduce aglomeraţia de pe mijloacele de transport prin începerea la ora 8.00, la ora 9.00, la ora 10.00, la ore diferite, astfel încât fluxurile pe mijloacele de transport să fie împărţite pe mai multe intervale orare, acest lucru putându-se realiza prin ceea ce am hotărât deja, în HG privind prelungirea stării de alertă, şi anume instituirea programului de lucru diferenţiat pentru diferite categorii de angajaţii ", a declarat Orban.

Şeful Executivului a precizat că a solicitat în mod expres Poliţiei de Circulaţie şi ISCTR să intensifice controalele, în special referitor la transportul interjudeţean şi cel intrajudeţean, acolo unde există semnale că nu se respectă măsurile de protecţie sanitară de către anumite firme.

"De asemenea, am solicitat prefecţilor să comunice cu primarii pentru impunerea unor decizii legate de autorizaţiile de funcţionare pentru acele activităţi economice în care nu se respectă măsurile de protecţie sanitară. Autorizaţiile de funcţionare sunt emise de primării şi primăriile au capacitatea de a putea suspenda o perioadă de timp autorizaţiile acolo unde nu se respectă în mod evident măsurile de protecţie sanitară", a declarat Orban.

BILANŢ CORONAVIRUS 2 NOIEMBRIE. Numărul infectărilor zilnice raportat astăzi este de 4.041, iar cel al deceselor e de 86. În ultimele 24 de ore au fost internaţi 916 pacienţi la ATI.

Restricţii în Bucureşti, prelungite 14 zile. Şcolile rămân ÎNCHISE. Traian Berbeceanu: Rata de infectare în Capitală este 3.91

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti a decis în şedinţa de luni ca restricţiile impuse în urmă cu două săptămâni în Capitală să fie prelungite cu încă 14 zile, având în vedere că rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 se menţine peste 3 la 1000 de locuitori. Astfel, purtarea măştilor de protecţie va mai fi obligatorie în Bucureşti încă două săptămâni. Restaurantele, cafenelele, barurile, teatrele şi cinematografele, dar şi sălile de jocuri de noroc rămân închise până în 17 noiembrie. La fel şi şcolile şi grădiniţele. Elevii vor învăţa în sistem online încă cel puţin două săptămâni.