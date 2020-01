Ludovic Orban: "Am aflat pe ultima sută de Forumul de la Davos"

Forumul anual de la Davos este o întâlnire anuală a celor mai importante personalităţi din mediul politic şi de business, la care anul acesta participă aproximativ 3000 de persoane din 117 ţări. Reuniunea se desfăşoară în faimoasa staţiune din Alpii Elveţieni şi anul acesta se află sub semnul turbulenţelor politice şi sociale la nivel mondial, cât şi a schimbărilor climatice.

Printre participanţi se află cele mai importante nume de pe scena politică mondială, cum ar fi Donald Trump, Angela Merkel, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sau secretarul general al ONU, Antonio Guterres. România nu are o delegaţie la celebrul forum, iar premierul Ludovic Orban a încercat marţi să ofere o explicaţie.

"Invitaţiile au fost, practic, înainte de preluarea guvernării de către noi. Noi când am venit, am aflat pe ultima sută de Forumul de la Davos. Am aflat târziu şi nu am putut parcurge procedurile", a declarat Orban.