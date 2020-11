Ludovic Orban: Am ajuns la o capacitate de peste 50.000 de teste COVID pe zi. De ce nu se fac atâtea

Deşi în România nu s-au făcut până acum mai mult de 37.700 de teste pe zi, Ludovic Orban a anunţat că România a ajuns la o capacitate de testare pentru COVID-19 de peste 50.000 de teste zilnic.

"Testele se fac când pacienţii se încadrează în definiţia de caz, conform deciziei INSP, conformă cu recomandările OMS. Mai sunt şi persoanele care se testează la cerere. Noi am crescut constant capacitatea de testare, am ajuns la o capacitate de peste 50.000 de teste pe zi. Dar nu se fac atâtea pentru că nu sunt solicitări! E adevărat, mai avem şi limite de recoltare. Recoltarea exudatului nazo-faringian se face fie de către DSP, fie de către serviciile de ambulanţă, SMURD. Dar şi aici am acţionat permanent", a spus Ludovic Orban la Digi24.

Întrebat dacă nu testează pentru a nu creşte numărul de infectaţi în spitale, Ludovic Orban a spus că ideea este una aberantă. "Şi bolnavii ce fac, stau acasă? Nu, omul când are simptome sună imediat la 112. Toată lumea ştie care sunt simptomele", a precizat Orban.