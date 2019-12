Ludovic Orban, despre creşterea alocaţiilor: Este "un populism ieftin". Deocamdată este un vot

"Deocamdată este un vot, până intră legea în vigoare mai sunt proceduri constituţionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, într-o emisiune la Radio România Actualităţi.



El a acuzat fosta guvernare a PSD că a lăsat vistieria ţării goală, iar propunerea PSD privind majorarea alocaţiilor a fost făcută fără un studiu de impact şi într-un moment care nu poate fi comparat cu cel în care PNL a propus acelaşi lucru.



"Noi când am propus majorarea alocaţiilor pentru copii am făcut acest lucru pentru că nu mai fuseseră majorate din 2015. Era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului. Este clar că PSD a venit cu un proiect fără niciun fel de studiu de impact (...) şi a reuşit să obţină votul pentru acest proiect fără să ţină cont de situaţia în care se găseşte astăzi România", a spus el.



"Ne dorim creşterea alocaţiilor, dar aceasta să fie sustenabilă, pentru că dacă o facem altfel, orice creştere de venit, de salariu, a pensiilor, duce la inflaţie şi la erodarea puterii de cumpărare şi creşterea nu se face decât pe hârtie fără ca oamenii să poată să cumpere mai mult din banii pe care-i primesc în plus”, a explicat Orban.

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seară, după dublarea alocaţiilor copiilor, că ”orice cheltuială suplimentară nu poate fi suportată decât dacă se renunţă la alte categorii de cheltuieli” şi, dacă se continuă cu această ”sarabandă de măsuri”, se va ajunge la situaţia de a alege între ”creştem alocaţiile sau pensiile? Scădem TVA sau renunţăm la nişte venituri?”.

"Votul pe alocații este iresponsabil. Este lipsă de bun simț. Bugetul are constrângeri inimaginabile. Nu umflăm cu pompa venituri care nu vor exista niciodată. Impactul e de peste 6 miliarde. Să vii cu creșterea alocațiilor, cu majorarea salariilor pentru profesori, pentru medicii veterinari este de neînchipuit. Eu mă bazez pe români.

ALOCAŢIILE pentru copii SE MAJOREAZĂ din 2020. Deputaţii au aprobat proiectul PSD privind dublarea acestora

Nu poți, după ce ai dublat alocațiile pentru copii, anul trecut, nu poți să vii, la un an, cu o încă dublare. Generezi cheltuieli pentru care nu există venituri.", a declarat Ludovic Orban.