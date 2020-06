Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură anunţată de PSD împotriva Guvernului. "Ar fi ridicolă. Nu are niciun fundament"

Ludovic Orban a afirmat că "decizia CCR nu se referă la reglementarea legală din Legea 55 care constituie baza legală pentru Hotărârea de Guvern de instituire a Stării de alertă și de prelungire a Stării de alertă. Deci nu există discuții pe tema asta, legea este clară în privința asta și toate actele normative adoptate în baza Legii 55 au bază legală".

"Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul nu poate să cenzureze Hotărârea de Guvern. Ar fi fost o încălcare grosolană a separației puterilor în stat", a spus şeful Executivului.

Acum de ce să mai depănă moțiune? Că am avut dreptate? Eu ce le-am spus în scrisoarea le-am transmis-o la Parlament? Le-am spus că nu au prevăzut în lege în mod expres nevoia de încuviințare, de aprobare de către Parlament a prelungirii stării de alertă.

Acum, Curtea îmi spune că nici măcar instituirea Stării de alertă, sau conținutul hotărârii de Guvern prin care se instituie Starea de alertă nu poate fi supusă cenzurii printr-o hotărâre a Parlamentului.

Adică să depună moțiune de cenzură că am avut dreptate? Bine, eu sunt obișnuit să am dreptate, pe de o parte în polemica cu Opoziția dominată de PSD și în același timp să fiu atacat public pentru că s-a dovedit că am dreptate.

O moțiune de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conduc nu are niciun fundament, niciun motiv real. Ar fi o moțiune de cenzură ridicolă care ar face parte numai dintr-o hărțuială politică, chestie cu care se ocupă cei din Opoziție, în loc să fie preocupați să pună și ei umărul la rezolvarea problemelor foarte mari cu care se confruntă societate și economia românească", a spus Ludovic Orban, la Digi 24.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a criticat faptul că starea de alertă a fost prelungită fără încuviinţarea Parlamentului, acuzând un "abuz imens" din partea Guvernului.

"Astăzi se împlinesc cinci zile prevăzute de lege în care Parlamentul se putea întruni, dezbate, modifica şi vota sau nu starea de alertă. PNL a decis să ignore spiritul legii şi a decis doar să informeze Parlamentul despre prelungirea stării de alertă. Acest abuz imens, această nouă bătaie de joc la adresa legii şi a unei instituţii fundamentale cum este Parlamentul României va avea două consecinţe majore. Prima: Guvernul Orban s-a ales cu o moţiune de cenzură care îi va fi fatală şi a doua consecinţă: prin refuzul de a solicita încuviinţarea Parlamentului pentru prelungirea stării de alertă Guvernul PNL a declanşat starea de haos în România", a declarat Lucian Romaşcanu, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă.