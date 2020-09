Ludovic Orban, despre paturile de la ATI pentru bolnavii de coronavirus: Avem o capacitate de tratare pentru 1.100 de pacienţi

Ludovic orban a declarat la un eveniment la care a participat miercuri dimineaţă că în acest moment, în România se pot face zilnic peste 35.000 de teste iar numărul paturilor de ATI destinate pacienților cu COVID-19 se apropie de 1.100.

"Din momentul apariției informațiilor despre virusul în China, noi am început să gândim măsuri. Deși după Anul nou chinezesc au venit foarte mulți oameni în România din China, noi n-am avut niciun caz importat din China. Primul caz l-am avut în 26 februarie și de atunci suntem îmntr-o continuă căutare de soluții ca să reducem numărul de persoane infectate, numărul de decese și să readucem normalitatea în viața oamenilor.

În primă fază, a trebuit să luăm multe măsuri cu caracter restrictiv, în ceea ce privește libertățile cetățenilor. Am restricționat activități pentru a reduce riscul de răspândire a virusului. Măsurile pe care le-am luat s-au axat pe mai multe direcții primul lucru a fost legat de informarea corectă a cetățenilor. Al doilea obiectiv a fost pregătirea sistemului de sănătate publică. La debutul pandemiei aveam o capacitate de testare de 400-500 maximum pe zi. Astăzi, capacitatea de testare a crescut la peste 35.000 de teste și continuăm să creștem capacitatea de testare. Dotarea cu materiale, echipamente, și tot ceea ce a fost necesar în combaterea pandemiei, am avut criză în aproape toate domeniile, iar piața internațională, pur și simplu, a înnebunit în lunile martie, aprilie și ciar începutul lui mai, nu s-au realizat contracte, prețurile au luat-o razna, furnizorii fiind doar din câteva țări.

Am crescut constant capacitatea de tratare în secțiile de terapie intesivă, astăzi având o capacitate de tratare pentru pacienții COVID de aproximativ 1.100 de pacienți, capacitate care nu a fost niciodată atinsă, ba chiar, maximul atins a fost jumătate din capacitatea de tratare", a spus Ludovic Orban la conferința "Împreună protejăm România".

Premierul a vorbit şi despre măsurile economice care au fost adoptate în perioada pandemiei.

"Principalul lucru pe care am vrut să-l asigurăm a fost afectarea cât mai mică a activităților economice, în condițiile în care cererea a scăzut dramatic în foarte multe domenii. Am urmărit o cât mai mare injecție de lichiditate către companii, motiv pentru care am luat decizii cum ar fi suspendarea executărilor și popririlor, ridicarea presiunii pentru plata taxelor și impozitelor, amânarea ratelor la bănci până în data de 31 decembrie, reducerea timpului de rambursare a TVA și de decontare a concediilor medicale. (...) De asemenea, am încercat să generăm măsuri active de susținere a companiilor și angajaților, cum a fost șomajul tehnic, indemnizațiile de sprijin pentru profesioniști, ulterior, măsuri active pentru revenirea în activitate a celor care au fost în șomaj tehnic. (...) Am generat programe de sprijin pentru companii, cum ar fi IMM Invest", a mai precizat Orban.

Ludovic Orban a participat, miercuri, la conferința "Împreună protejăm România", organizată de organizată de Grupul de presă MediaUno în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Camera de Comerț Româno-Americană și UGIR-1903.