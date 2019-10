Articol publicat in: Sanatate

Ludovic Orban ia în calcul renunţarea la REZIDENŢIAT: "Această formă de examinare este una care nu este absolut necesară"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, că examenul de rezidențiat va fi una dintre prioritățile guvernului şi că se analizează posibilitatea suplimentării numărului de locuri la rezidenţiat "în condițiile în care știm foarte clar că este nevoie de medici". De asemenea, Orban a anunţat că ia în calcul renunţarea la examentul de rezidenţiat, despre care spune că nu i se pare absolut necesar, având în vedere că cei care-l susţin au învăţat ani de zile, au absolvit facultatea. Întrebat în legătură cu posibilitatea amânării pentru a doua oară a examenului de rezidenţiat, Ludovic Orban a declarat că "Guvernul şi-a demonstrat incapacitatea prin faptul că nu a fost în stare să organizeze examenul de rezidenţiat la timp". "Dacă nu vor fi în stare să-l organizeze, examenul de rezidenţiat va fi una dintre priorităţile Guvernului nostru. Mai mult decât atât, ne gândim la numărul de locuri care vor fi scoase la concurs în cadrul examenului de rezidenţiat pentru că mi se pare foarte ciudat să scoţi la concurs un număr de locuri cu 466 de locuri mai puţin decât anul trecut. În condiţiile în care ştim foarte clar că este nevoie de medici", a completat Ludovic Orban. REZIDENŢIAT 2019 ar putea fi amânat din nou. "Fără un ministru al Educaţiei, data de 8 decembrie nu va putea fi respectată" Ludovic Orban a declarat că ia în calcul renunţarea la examentul de rezidenţiat, despre care spune că nu i se pare absolut necesar, având în vedere că cei care-l susţin au învăţat ani de zile, au absolvit facultatea "Mă gândesc foarte serios, vom analiza şi modul în care funcţionează acest sistem în alte ţări europene. Mi se pare, totuşi, că această formă de examinare este o formă de examinare, care nu este absolut necesară, pentru că toţi cei care participă la acest examen de rezidenţiat sunt absolvenţi ai facultăţilor de profil, sunt oameni, care au fost la studii şi au învăţat ani de zile, ca să capete dreptul de a profesa această meserie nobilă şi dacă nu iau examenul de rezidenţiat, după ce au dat examenele la finalul facultăţi, ei nu pot să îşi profeseze meseria, nu pot să activeze în profesia pentru care s-au pregătit", a declarat premierul desemnat Ludovic Orban. Examenul de rezidențiat 2019 ar fi trebuit să aibă loc pe data de 17 noiembrie, dar a fost amânat. Motivul invocat de ministrul Sănătăţii este acela că nu există un ministru al Educației care să semneze ordinele necesare pentru organizarea examenului de rezidenţiat. Ultima dată vehiculată pentru organizarea examenului este 8 decembrie. Zilele trecute, ministrul Sorina Pintea spunea că nu este exclus ca rezidenţiatul din 2019 să fie amânat din nou dacă nu va fi numit cât mai repede un ministru al Educaţiei. loading...

