Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban, întâlnire cu Mugur Isărescu înainte de a fi desemnat premier

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele PNL a făcut o vizită la BNR înainte de consultările decisive cu Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier al Românie. Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut o întrevedere luni dimineața cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Liderul liberal a spus că a discutat cu Isărescu despre situația economică și evaluările care există la nivelul BNR pe acest subiect. "Mi se pare perfect normală o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale şi de altfel noi am fost într-o comunicare şi într-o colaborare constantă cu guvernatorul Băncii Naţionale şi în general cu echipa de experţi de la nivelul BNR. E normal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situaţia economică şi la evaluările care există la nivelul BNR privitor la toate aspectele economice şi numai", a declarat Orban după întrevederea cu Isărescu. "Am colaborat cu guvernatorul din 1999 când dl guvernator a fost premierul Guvernului în ultimul mandat al lui Emil Constantinescu, a fost preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, şi avem o colaborare foarte bună din momentul respectiv până astăzi şi care va fi probabil şi mai bună de acum înainte.Am abordat problemele economice importante", a adăugat el. loading...

