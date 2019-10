Ludovic Orban: Interzis la OUG pe justiţie în guvernul PNL

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta.

In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In ce priveste reglementarile in domeniul justitiei, sa nu uitam ca in Romania pe 26 mai a avut loc un referendum convocat de Presedinte in care romanii au decis foarte clar ca nu se pot emite ordonante de urgenta in domeniul justitiei. Inca de la inceput m-am manifestat public ca un adversar al ordonantelor de urgenta. Exista delegarea legislativa, exista procedura angajarii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului, exista procedura de urgenta la Parlament”, a zis Ludovic Orban.

